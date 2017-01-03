Olay, Karakoçan ilçesi Bahçelievler Mahallesindeki 2 katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. En son 3 gün önce görüldüğü öğrenilen güvenlik korucusu Ramazan (32) ve eşi Yasemin Aktaş’ın evlerinin ışığının yandığını gören alt komşusu şüphelenerek, yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları kapının kilitli olması ve açılmaması üzerine polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde yatak odasında Aktaş çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İlk bilgilere göre, Aktaş çiftinin yatak odasında mangalda bulunan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 aylık evli olduğu öğrenilen çiftin otopsinin tamamlanmasının ardından cenazelerini alan yakınları defnetmek üzere ilçeye götürdü.

Halil İbrahim Varlı