Evli çifti trafik kazası ayırdı

Kaza, gece yarısı Yenimahalle ilçesinde Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde Ostim istikametinde seyreden 06 DD 6955 plakalı otomobil, Gimat Kavşağı’nın 500 metre ilerisinde tali yoldan Bağdat Caddesi’ne çıkan Salih H. idaresindeki 06 DRY 97 plakalı tıra yandan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki Levent ve Aslı A. çifti araç içinde sıkıştı.

Kazanın ardından hemen aracın yanına gelen tır sürücüsü, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Levent A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye erlerinin meşakkatli çalışması sonucu yaralı olarak kurtarılan Aslı A., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine tek taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. Aracın etrafını şerit çekerek kapatan polis ekipleri, bölgede toplanan meraklı kalabalığı kaza yerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.