Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma günü Kahramanmkaraş'tan Samsun'a geldiği öğrenilen 58 yaşındaki Rabiyya D., 82 yaşındaki Kazım Ü.'ye bekar olduğunu söyleyerek kendisiyle evlenebileceğini söyleyip 1 adet altın bilezik, 2 adet altın yüzük ve 500 lira para aldı. Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Rabiyya D. adlı kadının Kazım Ü.'nün evinde kaldığı haberini alınca söz konusu kadını araştırmaya çıktı. Kadının dolandırıcılık suçundan 3 ayrı suç kaydının bulunduğunu tespit eden Büyüklü Jandarma Karakolu ekipleri, yaşlı adamı dolandırabileceğini düşünerek kontrol için eve gitti.

Rabiyya D.'nin Kazım Ü.'ye nüfus cüzdanını Malatya'da unuttuğunu söyleyerek nüfus cüzdanını almak için Malatya'ya gideceğini söyleyip evden ayrıldığını öğrenen jandarma ekipleri söz konusu kadını kaçarken Tekkeköy ilçesindeki otogarda yakaladı. Savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan kadının üzerinde yaşlı adama aldırdığı altın ve paralar ile Malatya'da unuttuğunu ileri sürdüğü kimliği ele geçti.

Dolandırıcılık suçundan ifadesi alınan Rabiyya D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay

SAMSUN