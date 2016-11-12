Edinilen bilgiye göre olay Merkez Seyhan İlçesi Mestanzade Mahallesi 21006 sokak’ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve ilaç kullanan Mehmet Postallı bilinmeyen bir nedenle eşi Aysel Postallı ile kavga etti. Bunun üzerine Mehmet Postallı başka odaya gitti ve evlilik fotoğraflarını balkondan aşağı attı. Ardından bu odada kendini iple tavana asarak intihar etti. Bir süre sonra eşinin cansız bedeniyle karşılaşan Aysel Postallı olayın şoku ile birlikte hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Postallı’nın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mehmet Postallı’nın 3 erkek çocuğu olduğu olay sırasında ise 1 çocuğunun evde olduğu öğrenildi.