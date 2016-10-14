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Evlilik hazırlığındaki çifti ayıran kaza: 3 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Selçuk ilçesinde, seyir halindeki otomobilin park halindeki TIR’a arkadan hızla çarpması sonucu 3 kişi feci şekilde can verdi. Kazada evlilik hazırlığında olan gelin adayı ve damadın annesi ile 1 kişi daha hayatını kaybederken, damat adayı ile babası ağır yaralandı.


14 Ekim 2016 11:57

Edinilen bilgiye göre, korkunç kaza Selçuk ilçesi Aydın-Selçuk otobanında meydana geldi. İddialara göre, 20 YZ 038 plakalı TIR sürücüsü, arıza yapan aracını yolun sağ tarafındaki emniyet şeridine çekti. Arızayı anlamaya çalışan sürücü aracına baktığı sırada, 09 TE 297 plakalı otomobil TIR’a arkadan hızla çarptı.

Bir yolcunun üzerinden araç geçti, iki yolcu otomobilde öldü
Korkunç kazada adeta can pazarı yaşandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki yolculardan biri yola fırladı. O sırada seyir halinde olan 07 GIC 53 plakalı araç yolcunun üzerinden geçerken, talihsiz kişi hayatını kaybetti. Otomobil içerisindeki diğer iki kişi de olay yerinde can verdi.
Öte yandan, olay yerine hemen çok sayıda 112 ambulansı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, araç içerisindeki iki yaralıyı çıkartarak hemen ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Sağlık ekipleri, Abu Müslüm Akyüz, Zeynep Akyüz ve Nazlı Ayboğan’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Nazlı Ayboğan ve Kazım Akyüz çiftini ölüm ayırdı
Kaza alanında ortaya çıkan bir detay ise herkesi duygulandırdı. Olay yerinde bulunan davetiyede yazan bilgilere göre, kazada hayatını kaybeden Nazlı Ayboğan’ın 6 Kasım Pazar günü Kazım Akyüz ile nikahının olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Zeynep Akyüz'ün ise damat Akyüz'ün annesi olduğu öğrenildi.

Damat ve babasını tedavi altında
Kazadan sonra gelin ve damadın aileleri sinir krizleri geçirdi. Hastaneye kaldırılan damat Kazım Akyüz ve babası Sefer Akyüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

AMEDE ALPAGUT

Etiketler: İzmir, kaza


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