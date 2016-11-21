Olay, geçtiğimiz Cuma gecesi merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Gürçınar Sokak üzerinde bulunan boş arazide meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde boş arazide otomobil yandığı ihbarı gelmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobilde erkek cesedi olduğu anlaşılmıştı. Büyük kısmı yanan ceset üzerinde polis ekipleri inceleme yaparken, otomobilin plakasının kırılarak söküldüğünün anlaşılması üzerine cinayet şüphesi üzerinde durdu.

‘Erdal’ yazılı anahtarlıktan tespit edildi

Ceset ve otomobil üzerinde detaylı inceleme başlatan polis ekipleri, otomobilin kontağında takılı olan anahtarlıkta Erdal yazdığını fark etti. Bunun üzerine kiralık olduğu öğrenilen otomobil ile bağlantısı olabilecek kişiler incelemeye alındı. Yapılan inceleme doğrultusunda Erdal Tursun (39) ismine ulaşan ekipler, Tursun’un İzmir’de ikamet eden ailesine ulaştı. Tursun’un ailesi ile görüşen ekipler, iş görüşmesi için Konya’ya geldiğini öğrendi. Bu doğrultuda soruşturmayı derinleştiren Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Erdal Tursun’un daha önce aralarında husumet bulunan Mehmet A. ile görüşmek için Konya’ya geldiğini tespit etti.

“Sen mi çocuklarıma baba olacaksın”

Bunun üzerine şüpheli olarak aranan Mehmet A. (32) polis ekiplerince cinayette kullanılan suç aleti özel düzenekli tabanca ve başka bir tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet A. polisteki ifadesinde, cinayeti işlediğini itiraf etti. Mehmet A'nın ifadesinde, yurt dışında boşandığı, Türkiye'de boşanma davaları devam eden eski karısı E.Z.A. ile Erdal Tursun'un bir süre birlikte yaşadığını öğrendiğini, bunun üzerine cinayeti işlemek için Erdal Tursun’u Konya’ya çağırdığını söylediği öğrenildi. Mehmet A'nın, yine ifadesinde, olay günü Erdal Tursun ile görüştüğünü ve Tursun’un yanında bulunan yabancı uyruklu sevgilisini otele bıraktıktan sonra alkol almak için Gürçınar Sokak ilerisinde bulunan araziye geldiklerini söylediği belirtildi. Burada Erdal Tursun ile görüşen Mehmet A'nın, kendisinin eski karısıyla ilişkisini öğrendiğini ve Tursun’a “Sen mi çocuklarıma baba olacaksın” diyerek Tursun’u önce kafasından vurduğunu ve ardından yanıcı bir jel dökerek otomobili yaktığını söylediği ifade edildi.

Yakalanmamak için tabancaya özel düzenek yapmış

Polis ekiplerinin otomobildeki incelemesinde araçta herhangi bir kovan bulunmaması üzerine cinayeti işleyen Mehmet A’nın Erdal Tursun’u öldürmeden önce olay yerinde delil bırakmamak için tabancaya özel bir düzenek yaptığı, aracın plakaları ve Tursun’un cep telefonunu yanına aldığı ortaya çıktı. Mehmet A’nın yaptığı düzenekte tabancanın sadece bir kurşun attığı ve boş kovanın da tabancanın içinde kaldığı öğrenildi. Cinayetle ilgili zanlı Mehmet A. ile birlikte boşanma davası devam eden eski karısı E.Z.A. (31) ve Mehmet A'nın arkadaşı A.K. (35) de gözaltına alındı. Üç şüpheli ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Evlilik programına katılmış

Cinayete kurban giden Erdal Tursun’un 2013 yılında özel bir televizyon kanalında evlilik programına katıldığı ve burada tanıştığı kadınla resmi nikahsız yaşadığı öğrenildi. Öte yandan, Erdal Tursun’un kadınlarla ilişki kurarak dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Tursun’un yurt dışında tanıştığı ve resmi nikah yapmadan evlendiği cinayet zanlısı Mehmet A'nın eski karısı E.Z.A’yı da yaklaşık 70 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

Mustafa Beşer