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Evlilik programlarıyla tanınan Hanife, petrol istasyonunda işe başladı

Evlilik programlarıyla tanınan Hanife, petrol istasyonunda işe başladı
Evlilik programlarıyla tanınan Hanife, petrol istasyonunda işe başladı

Evlilik programı ile tanınan Hanife Gürdal, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda göreve başladı.

Televizyon ekranında gelin adayı olarak ünlenen Hanife Gürdal, yeni işine başladı. Sık sık gündemde olan Gürdal, Torbalı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda pompacı oldu. 

Akaryakıt istasyonunda çalışma süreciyle ilgili bilgi veren gelin adayı, "Aslında Instagram'dan çok iyi bir gelirim var. Çalışmaya ihtiyacım yok; ama ben yine de çalışmak istedim. Bu istasyona da kendim başvurdum. Daha önce de bir çiğ köfteciye yardım ediyordum, benim için ‘Buraya kadar mı düştü?' diyenler vardı. Alın terinin düşmesi olmaz. Bu işe muhtaç değilim; ama çalışmaktan gurur duyuyorum. Bana bu şansı verdikleri için patronuma da teşekkür ediyorum" dedi. 

Akaryakıt istasyonuna gelen bazı müşterilerin kendisini tanıdığını söyleyen Hanife, "Tanıyanlar çıkıyor, genelde de takdir ediyorlar, özellikle de kadınlar" dedi. Hanife evlilik programlarıyla ilgili soruya da, "İyi ki katılmışım; çünkü artık daha öz güvenliyim ve bu bana gurur veriyor" şeklinde konuştu.  

Amede Alpagut
 

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