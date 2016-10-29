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Evlilik söylentilerine yanıt verdi

Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şikel kız çocuğu istediği için yeniden evlenmesine yönelik çıkan söylentilerin Emre Altuğ’a kadar gittiğini ve büyütüldüğünü belirterek, “Dilimin kemiği yok, biraz politik davranmayı öğrenmem lazım” dedi.

Evlilik söylentilerine yanıt verdi

29 Ekim 2016 20:20

İzmir Optimum Outlet’in geleneksel Sonbahar-Kış Kreasyonları defilesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel ünlü mankenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Çağla Şikel’in yanı sıra birçok ünlü mankenin de boy gösterdiği defile ziyaretçilere cumhuriyet coşkusunu yaşattı. Koreografisi ve stil danışmanlığını Rönesans Ajans’ın üstlendiği özel defile ile markaların merakla beklenen 2015 - 2016 kreasyonları Gaziemir Optimum’da ilk kez görücüye çıktı. Defile öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan ünlü manken Çağla Şikel, hakkında çıkan evlilik dedikodularına da yanıt verdi.

“OLAY ÇOK BÜYÜDÜ VE EMRE’YE KADAR GİTTİ"

Şikel, bir çocuk dünyaya getirmek için evli olmak gerektiğini ve söylediklerini farklı anlaşıldığını belirterek, “Bir daha tövbe söylemeyeceğim, bu konuyla ilgili hiçbir detay vermeyeceğim. Hamile kalıp evlenene kadar konuşmayacağım. Ben ‘Çocukları çok seviyorum, çocuğum olsun çok isterim ama çocuk yapmak için evlenmek lazım’ dedim. Ben kötü bir şey söylemedim, normal doğal bir şey söyledim. Ama tabi ki çok büyüdü olay ve Emre’ye kadar gitti. Tamamen çok doğal söylenmiş bir cümleydi. Ama tabi ben bazen magazini unutuyorum, dilimin kemiği olmadığı gibi filtresiz konuştuğum için de böyle oluyor. O konularda biraz politik davranmayı öğrenmem lazım, susuyorum o yüzden” diye konuştu.

“EN SEVDİĞİM YÖNÜM ANNELİK"

Çevresinden sürekli ‘iyi bir anne’ övgüsü alan Çağla Şikel, bunların kendisini mutlu ettiğini belirterek, “En sevdiğim yönüm annelik. Annelik, kendimi bulmamı sağlayan bir şey yarattı bende. Çocuklarla ilgilenebilmek, onları mutlu edebilmek, iyi bilinçli bir anne olmaya ve hala kendimi eğitmeye çalışmak benim hayatımın en büyük başarısı ve gururu diyebilirim. İyi bir anne olayım başka bir şey istemem tabi bir de para kazanabileyim ki onlara güzel bir hayat sunabilmek için o da var. Annelik gerçekten hayatında hiçbir şeye benzemiyor. O duygular hayatımdaki hiçbir duygu ile kıyaslanabilecek duygular değil” ifadelerini kullandı.

“SİNEMAYI DÜŞÜNÜYORUM AMA O BENİ DÜŞÜNMÜYOR"

On parmağında on marifet olan ve birçok işe başarısıyla imza atan ünlü manken, çocukları küçük olduğu için oyunculuktan biraz uzak kaldığını ancak iyi bir sinema projesi gelirse oynayabileceğini belirtti. Oyunculuk yapmayı çok sevdiğini anlatan Şikel, şunları söyledi:

“Çocuklarım çok küçüktü bu zamana kadar o yüzden pek girmedim. Aslında ben sinemayı düşünüyorum ama o beni düşünmüyor. Tabi ki çok isterim birkaç tane ufak bir şey geldi ama yapacaksak iyi bir şeyler yapmamız lazım. Bir de tabi ki kendimi bu alanda gösterebilmiş bir insan değilim. Sadece çingene rolüyle bilinen bir kişi olduğum için ‘Şimdi bu kız nasıl oynayacak’ diye insanların kafasında bir şey oluşabilir. Hiç merak etmesinler sıkıntı yok çok güzel oynarım. Tabi ki isterim kim sinema filminde oynamak istemez.”

Sinemanın sorumluluğunun da farklı olduğuna dikkat çeken Şikel, özellikle oynamak istediği bir rol olmadığını, extrem bir şey olmadığı sürece her rolü başarıyla oynayabileceğini söyledi.

“300 MİLYON KIYAFET GİYMİŞİMDİR"

İlk mesleği olan mankenliği hala çok sevdiğini, podyumda kendini özgür, güçlü ve mutlu hissettiğini belirten Şikel, İzmir’e her geldiğinde çok keyif aldığını ve İstanbul’dan sonra en çok sevdiği şehrin İzmir olduğunu söyledi. Şikel bugüne 19 yıldır mankenlik mesleğini sürdürdüğünü belirterek bugüne kadar tahmini 300 milyon kıyafet giymiş bir manken olduğunu dile getirdi.

Etiketler: Çağla Şikel


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