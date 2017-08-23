Evlilik teklifi yangın çıkardı

Olay, gece saatlerinde merkez tarihi Harput Mahallesi’ndemeydana geldi. İddiaya göre, bir kişi kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yapmak için arkadaşlarıyla bir araya geldi. Evlilik teklifinin ardından havai fişek eşliğinde kutlama yapıldı. Patlayan havai fişekler otların bulunduğu alana düştükten sonra yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, Jandarma ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kısa süre kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan havai fişek atarak yangına sebebiyet veren grubun jandarma ekipleri tarafından ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olması gerekli. Havai fişek patlatma, sigara içip rastgele atma konusunda ve piknik yapan vatandaşlarımızın duyarlı olmaları lazım. Rastgele havai fişek patlatılmaması gereklidir. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyorum” dedi.

Yunus Özhanlı - Hüseyin Kabukçu

