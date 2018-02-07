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'Evlilik ya da uzun süreli ilişkiler için kadınların tercihi, sakallı erkekler'

Eray Güngör, 8 bin 500 kadına göre, evlilik ya da uzun süreli ilişkiler için kadınların tercihinin sakallı erkeklerden yana olduğunu söyledi.

Evlilik ya da uzun süreli ilişkiler için kadınların tercihi, sakallı erkekler

07 Şubat 2018 11:40

Sakal bakımında uzmanlaşan sakalbaba.com’un Kurucusu Eray Güngör, Türkiye’deki erkeklerin yaklaşık yüzde 25’i sakal bırakmayı tercih ettiğini söyledi. Güngör, kadınların ise uzun süreli ilişkilerde ya da evliliklerde tercihini sakallı erkeklerden yana olduğunu belirtti.

Göngör, “Sakal için ‘moda’, ‘uzun sürmez geçer’ dendi ancak her geçen gün çevremizde gördüğümüz sakallı erkeklerin sayısı artıyor. Dünyadaki yetişkin erkeklerin yüzde 55’i, Türkiye’deki erkeklerin ise yaklaşık yüzde 25’i sakal bırakmayı tercih ediyor” dedi.

Araştırmalara göre kadınların sakallı erkekleri daha çekici bulduğunu aktaran Güngör, “Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, kadınların çoğunlukla sakallı erkekleri tercih ettiğini ortaya koyuyor. 8 bin 500 kadının katıldığı araştırmaya göre; kadınlar, sakallı erkekleri sakalsız hallerine göre daha olgun ve ciddi buluyor. Sakal uzunluğu arttıkça, erkeklerin daha çekici, daha bilge ve ebeveynlik yeteneğine sahip olduğu düşünülüyor. Bu nedenle, evlilik ya da uzun süreli ilişkiler için kadınların tercihi sakallı erkeklerden yana oluyor” şeklinde konuştu.

Sakalbaba.com olarak Sevgililer Günü’ne özel ürünler hazırladıklarını da dile getiren Güngör, “Sakal Baba markası, kadın ve erkeklerinin tutkusu haline gelen sakalın sağlıklı bir şekilde bakımına ilişkin ürünlerini, Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı hediye setinde bir araya getirdi. Özel tasarım kutusunda sunulan Premium Sakal Bakım Seti; sabun, şampuan, bakım yağı ve şekillendirici wax’tan oluşuyor” ifadelerini kullandı. 

 

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