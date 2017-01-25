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Evlilik yolunda ilk adımı attılar

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yusuf Kıyışkan ile Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi çalışanı Derya Barış evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Evlilik yolunda ilk adımı attılar

25 Ocak 2017 13:28

Kadriye-Cemil (merhum) çiftinin çocukları Sağlık İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yusuf Kıyışkan, gönlünü kaptırdığı Nazmiye-Yılmaz çiftinin gazetecilik yaptıktan sonra Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Biriminde çalışmaya başlayan kızları Derya Barış ile nişanlandı. Salihli Öğretmen Evi’nde aile içi yapılan nişan törenine Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Mustafa İrğat, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Manisa Sağlık İl Müdürlüğünden Şube Müdürü Alperen Akdinç, genç çiftin yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.
Derya Barış’ın dedesi Mehmet Çetin Çelikkapı nişan töreninde yaptığı duanın ardından genç çiftin nişan yüzüklerini Ümit Taydaş ile birlikte taktı. İsimlerinin yazıldığı pastayı kesen genç çiftler davetlilerle birlikte güzel bir gün geçirerek evlilik yolunda ilk adımlarını attı. 


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