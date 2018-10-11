Evren Yurttaş: 'Elektrik kaynaklı yangınlar önlenebilir felakettir'

Son yıllarda büyük artış gösteren elektrik kontağı ve elektrik kaynaklı yangınlar ile ilgili ELYAK, meydana gelen yangınların tamamının önlenebilir felaket olduğunu açıkladı.

Türkiye'de son yıllardaki yangınları incelediklerini belirten ve yaşanan yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan ELYAK Genel Başkanı Evren Yurttaş, "Elektrik kaynaklı yangınlar genel olarak; elektrik sayacından, elektrik kontağından ya da nötr kopması gibi bir çok sebep ile ortaya çıktığı açıklanır. Yaşanan elektrik kaynaklı bir yangını incelediğinizde ise açıkçası kaza demek yanlışa düşmek olur. Çünkü elektrik ve aşırı gerilim kaynaklı yangınların tamamı önlenebilir ve önlenmediği içinse felakettir. Elektrik kaynaklı yangınların temel sebepleri kontaklar, sayaçlar değil ilgili yönetmeliklere uyulmaması ve denetimsizliktir" dedi.

"Engelli, hasta ve yaşlı bireyler için yönetmelik genişletilmeli"

Yangın yönetmeliğinin özellikle engelli bireyler için eksikliklerine değinen Yurttaş, "Uygulamadaki yangın yönetmeliği engelli, hasta ve yaşlı bireyler için daha da genişletilmeli. Bir engelli vatandaşımız ortaya çıkan bir yangında kaçış için yangın merdivenini nasıl kullanabilir? Bir yaşlı ya da hasta bir vatandaş da aynı şekilde yardıma ihtiyaç duymadan kaçışı nasıl kolaylaştırılabilir bunlar üzerine çalışmak lazım. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda Konya'da çıkan bir yangında evde oksijen tüpüne bağlı bir çocuk, elektrik kontağından yangında kaçamamış maalesef hayatını kaybetmişti. Son yıllarda ise elektrik kaynaklı yangınların yüzde 78 artış gösterdiği görüyoruz. Tedbir alınmadıkça sonu felaket ile sonuçlar yaşanmaya maalesef devam edecektir. Yapılarda uygulanan yangın yönetmeliği ise genel hatları ile yangın çıkmasını engellemek üzerine değil yangın çıktıktan sonra devreye girecek tedbirlerle ilgilidir. Elektrik kaynaklı yangınları, diğer tüm yangın sebeplerinden tamamen ayrı tutmak gerekiyor. Yapılarda elektrik tesisatları, 3 Aralık 2003 Tarihinde 25305 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği'ne uygun şekilde yapılması gerekiyor. Yangın yönetmeliği ile birlikte Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği de uygulandığı taktirde elektrik ve aşırı gerilim kaynaklı yangınlar tamamen engellenir. O zaman sonu felakete varan sonuçlar ile yüzleşmek zorunda kalmayız" şeklinde konuştu.