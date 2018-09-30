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Evsiz kalarak çadırda yaşayan 7 kişilik aileye kaymakam sahip çıktı

Evsiz kalarak çadırda yaşayan 7 kişilik aileye kaymakam sahip çıktı
Evsiz kalarak çadırda yaşayan 7 kişilik aileye kaymakam sahip çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evsiz kalarak, çadırda yaşam mücadelesi veren 7 kişilik aileye Kaymakamlık sahip çıktı.

Malkara ilçesinde yaşayan Gökhan Özkır, eşi Firdes Özkır, annesi ve 4 çocuğu evsiz kalmış ve kurdukları çadırda yaşam mücadelesi veriyordu. Ailenin içleracısı hali yürekleri burktu. Ailenin zor durumda olduğu bilgisi üzerine Malkara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından ev tutuldu. Hacıevhat Mahallesi Beste Sokak'ta eve kavuşan aile büyük sevinç yaşadı.

Mutlu olduklarını ifade eden Sema Taş, "Yetkililer nihayet sesimizi duydu. Sayın Malkara Kaymakamımızdan, devletimizden Allah razı olsun. Kış ayında başımızı sokacak bir evimiz oldu. Huzura kavuştuk" diye konuştu.
Hüseyin Tayyar
 

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