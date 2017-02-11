Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Evsiz vatandaş taksi durağında ölü bulundu

Evsiz vatandaş taksi durağında ölü bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde sokakta yaşayan 'Garip' lakaplı vatandaş taksi durağında ölü bulundu.

Evsiz vatandaş taksi durağında ölü bulundu

11 Şubat 2017 14:49

Edinilen bilgiye göre, yıllardır Kemer'de 3 tekerlekli bisikletiyle hurda toplayarak yaşamını sürdürmeye çalışan 'Garip' lakaplı Haydar Sırça, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağının çay ocağının bulunduğu kulübede durağa gelen esnaflar tarafından yerde yatarken bulundu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Sağlık Ekibi şahsın öldüğünü tespit etti. Ceset, Kemer Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Kemer Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Sırça'nın bisikletinin sepetinde bulunan eşya ve ilaçlar da incelemeye alındı.
Taksi durağı sakinleri Sırça'nın bir gün önce kendisini pek iyi hissetmediğini söylediğini ve öksürdüğünü ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: antalya, garip


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!