Evsizlerin kaldığı karavan alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Los Angeles’ta park halindeki bir karavanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Endüstriyel bölgede park halinde bulunan karavan, içerisinde bulunan LPG tüpünün de patlamasıyla kısa sürede alevler içerisinde kaldı. Yakınlarda bulunan iş yerinde de maddi zarara neden olan yangın Los Angeles İtfaiye Departmanının hızlı müdahalesiyle engellendi.

Yangın hızla söndürülmesine rağmen karavan kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde bulunan iş yerinde de itfaiye ekibinin ilk belirlemelerine göre binlerce dolarlık maddi zarar meydana gelirken, yangın raporunun daha sonra kundaklama departmanına bildirileceği aktarıldı.

Los Angeles’ta geçtiğimiz yılın verilerine göre her gün 58 bin kişi geceyi dışarıda, evsizler tarafından kurulan çadır kamplarında veya karavanlarda geçiriyor. Evsizlerin yaşadığı çadır kamplar ve karavanlar hem evsizler hem de bölgede yaşayanlar için sağlık ve güvenlik riski oluşturuyor. Los Angeles’ta şehir sokaklarına karavan park etmek yasak ve 2017’den bu yana şehir sokakları karavanlardan temizlenmeye çalışılıyor.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu