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'Evvel Zaman İhtilali' ikinci baskıya hazırlanıyor

Genç yazar Faruk Yıldız’ın kaleme aldığı ödüllü tarihi roman “Evvel Zaman İhtilali”, ikinci baskıya hazırlanıyor.

Evvel Zaman İhtilali ikinci baskıya hazırlanıyor

25 Ekim 2017 14:10

Bugünü anlamamın, tarihi anlamaktan geçtiğine inananlara hitap eden “Evvel Zaman İhtilali”, Eşik Yayınlarından çıkmış ve 3 bin adet basılmıştı. İlk baskıya ilginin yoğun olması üzerine yayınevi de ikinci baskı kararını aldı.

KİTAP HAKKINDA

Mostar Dergisi Tarihi Roman Yarışmasında ikincilik ödülü alan eserde, esrarengiz bir cinayetin ardına saklanan korkunç gerçeklerin izi sürülüyor. 17. yüzyıl Osmanlısında cellatların bilinmeyen tarihine ışık tutan roman, şaşırtan kurgusuyla okuru bambaşka dünyalara davet ediyor. Yazar, okuyucusunu İstanbul’un derin zindanlarından Topkapı Sarayına kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyor ve hep şu soruyu soruyor: “Hakikat neydi?”

Etiketler: Evvel Zaman İhtilali, Faruk Yıldız

 

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