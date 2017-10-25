'Evvel Zaman İhtilali' ikinci baskıya hazırlanıyor

Bugünü anlamamın, tarihi anlamaktan geçtiğine inananlara hitap eden “Evvel Zaman İhtilali”, Eşik Yayınlarından çıkmış ve 3 bin adet basılmıştı. İlk baskıya ilginin yoğun olması üzerine yayınevi de ikinci baskı kararını aldı.

KİTAP HAKKINDA

Mostar Dergisi Tarihi Roman Yarışmasında ikincilik ödülü alan eserde, esrarengiz bir cinayetin ardına saklanan korkunç gerçeklerin izi sürülüyor. 17. yüzyıl Osmanlısında cellatların bilinmeyen tarihine ışık tutan roman, şaşırtan kurgusuyla okuru bambaşka dünyalara davet ediyor. Yazar, okuyucusunu İstanbul’un derin zindanlarından Topkapı Sarayına kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyor ve hep şu soruyu soruyor: “Hakikat neydi?”