Törende EXPO’nun bayrağı 2019 yılında Çin’in Beıjıng kentinde yapılmak üzere Çin yetkililerine devredildi.

50’den fazla ülkenin katılımı ile 191 gün boyunca açık kalan ve 4,5 milyon ziyaretçi ağırlayan 23 Nisan’da ‘Çocuk ve Çiçek’ teması ile kapılarını açan Türkiye’nin ilk EXPO’su EXPO 2016 Antalya’nın resmi kapanış töreni, EXPO 2016 alanında bulunan kongre merkezinde gerçekleştirildi. Törenin açılışında çocuklar tarafından muhteşem bir dans gösterisi yapıldı. Farklı renklerde elbiseler ve kostümler ile sahneye çıkan minik çocuklar, daha sonra gösteri alanında dev Türk bayrağı açtı. Halk oyunu ekibinin de destek verdiği gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

"Milletimiz 15 Temmuz’da uluslararası camiadan yeterli desteği göremedi"

Kapanış töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik: "İnsanlık için Cumhuriyet, milli irade, demokrasi, insan hakları gibi kavramlar çok değerlidir. Biz de millet olarak bu kavramlar için ağır bedeller ödedik. Darbelere muhtıralara şahit olduk. 15 Temmuz akşamı yaşadığımız darbe girişiminde millet ‘yeter artık’ diyerek tankların önüne geçti. Çiçeklerin solmasına ve çocukların geleceğinin kararmasına izin vermediler. Ne yazık ki milletimiz 15 Temmuz’da uluslararası camiadan yeterli desteği göremedi. Bize hukuk dersi vermeye kalkanlar, izlemekle yetindi" açıklamasını yaptı.

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok"

EXPO 2016 Antalya’nın gerçekleştirildiği dönemde Orta Doğu’da önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Çelik, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Orta Doğu’nun geleceğinde sözümüz var. Ama sözü olmayanların yüzü var. Biz başkaları gibi petrol için değil insanlık için Orta Doğu’dayız. İslam dünyasına da Orta Doğu’da oynanan oyunlara karşı uyanık olun. Yeni Kerbela’ların olmasın izin vermeyin. EXPO çevremizde savaşların ve terör olaylarının yaşandığı bir sürece denk geldi. Bütün bunlara rağmen 191 gün boyunca 4,5 milyon kişi ağırladık. Bu ziyaretçilerimizin 1,5 milyonunu çocuklar oluşturdu" dedi.

"Biz, Akdeniz sahillerinde çocuk cesetlerini toplamayı değil buraları ziyaret etmelerini isterdik"

EXPO 2016 Antalya’da çocukları çiçekler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını paylaşan Çelik, "Ama bir yanımız buruk. Çiçekler soluyor. Halep’te Şam’da patlayan bombala nedeni ile çocuklar ölüyor. Çağdaş dünya bunu görmezden geliyor. Biz, Akdeniz sahillerinde çocuk cesetlerini toplamayı değil buraları ziyaret etmelerini isterdik. Türkiye’nin bereketli toprakları 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Sanmasınlar ki EXPO 2016 Antalya’nın kapıları kapanıyor. Hiç ara vermeden yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Antalya’mız EXPO ile kalıcı bir alan kazandı" açıklamalarını yaptı.

"Dünyada karışıklıklar olmasına rağmen milli günler burada gerçekleşti"

AIPH Başkanı Bernard Oosterom ise şöyle konuştu:

"Benim için burada bulunmak bir ayrıcalıktı. Milyonlarca insan buranın keyfini çıkardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. EXPO 2016 Antalya, dünyada Antalyalı vatandaşların gururlanacağı bir şekilde organize edildi. Çok güzel ilişkiler kuruldu. Dünyada karışıklıklar olmasına rağmen milli günler burada gerçekleşti. EXPO 2016 bizleri bir araya getirdi. Dünya, EXPO 2016’da bitkilerin hayatımız için ne kadar önemli olduğunu gördü. Biz inanıyoruz bütün topraklarda ülkelerde ve şehirlerde yaşanan olayları bitkiler ile çözeriz. Yeşil yaşamak sorunları çözecektir. Burada herkes üstüne düşen görevi yaptı. Bizler burada çok güzel bir EXPO gördük. Yeşilin dünyanın geleceği için ne kadar önemli olduğunu gördük" dedi.

"Antalya, dünyaya EXPO ruhunu dağıttı"

BIE Başkanı Steen Chrıstensen ise "EXPO 2016’nın çok muhteşem bir şehirde kapanışını yaşıyoruz. Çok başarılı bir EXPO oldu. Bunu Türkiye’nin çalışmasına borçluyuz. Türkiye çok güzel bir şekilde organize etti. Antalyalılar buraya bir çok insanı davet ederek kabul ettiler. Antalya, dünya’ya EXPO ruhunu dağıttı. Biz bu dostluğu selamlayabiliriz. Dünyaya misafirperverliğin en iyisini gösterdiniz. Her bir ziyaretçi bir şeyler öğrendi. Bu alanı insanların gelebileceği alana çevirmek çok önemliydi. EXPO’lar sadece bir deneyim değildir. Kapılar kapanıyor diye üzülebilir. Fakat bu kapılar başka yerlerde açılacak" diye konuştu.

EXPO bayrağı teslim edildi

Konuşmaların ardından EXPO bayrağı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, BIE Başkanı Steen Chrıstensen, AIPH Başkanı Bernard Oosterom tarafından 2019 yılında ‘Yeşil yaşa daha iyi yaşa’ sloganı ile Çin’in Başkenti Peki’nde yapılmak üzere Pekin Belediye Başkan Yardımcısı Cheng Hong’a teslim etti. Bayrağı teslim alan Hong, "EXPO 2016 Antalya büyük bir başarı oldu. Bize çok güzel bir şehir izlenimi verdi. Buradan sonra sıranın bizde olmasından dolayı çok onurlandık. Bu konuda elimizden geleni yapacağız. Biz de bütün dünyadan katılımcı istiyoruz" dedi.

Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Eşi Ebru Türel, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom, Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) Başkanı Steen Chrıstensen ve davetliler katıldı.

Ertuğrul Gün

ANTALYA