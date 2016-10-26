Zimbabve Milli Günü kutlamaları dolayısıyla Antalya’ya gelen Zimbabve Cumhuriyeti Tarım, Mekanizasyon ve Sulama Bakanı Joseph Made, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler ve Kooperatif Bakanı Sithembiso Nyoni ile beraberlerindeki heyet VIP Binası’nda, EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri Fırat Işık ve EXPO 2016 Antalya Genel Komiseri Büyükelçi Erdoğan Kök tarafından karşılandı. Bakan Made ve Bakan Nyoni’nin EXPO 2016 Antalya ziyaretçi defterini imzalanmasının ardından karşılıklı hediye töreni gerçekleşti. Daha sonra alanı gezen heyet, Alman Bahçesi’nde de incelemelerde bulunarak, bahçe hakkında bilgi aldı. Zimbabve Cumhuriyeti Bahçesi’nde gerçekleşen kokteyle katılan heyet bahçe girişinde, Zimbabve’den gelen St. Peter’s Tokoyo İlkokulu öğrencilerinin sunduğu Zhana dansıyla ile karşılandı.

Zimbabve’nin değerli taşları beğeni topladı

Zimbabve Milli Gün kutlamaları, bahçe gezisinin ardından Calista Luxury Otel’de devam etti. Heyet, ilk olarak Zimbabve madenlerinden çıkarılan elmas ve değerli taşlardan oluşan koleksiyonu inceledi. İki ülkenin Milli Marşlarının çalınmasıyla başlayan Milli Gün programının açılış konuşmasını Zimbabve Cumhuriyeti Ülke Komiseri Georges El Badaoui yaptı. Zimbabve’nin EXPO 2016’ya katılımının, diğer katılımcı ülkelerle uluslararası anlamda bir etkileşim imkanı sunduğunu söyleyen El Badaoui, EXPO 2016’nın ayrıca Zimbabve’nin yatırım olanaklarını, turistik cazibelerini, kültürünü ve Zimbabve markasını da geniş kitlelere tanıtma imkanı sağladığına değindi.

Bakan Made, iki ülke ilişkilerine dikkat çekti

Badaoui’nin ardından konuşan Zimbabve Cumhuriyeti Tarım, Mekanizasyon ve Sulama Bakanı Dr.Joseph Made ise Zimbabve’nin EXPO 2016’ya katılımının Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Harare’ye direk uçuş anlaşmasının yapıldığı Aralık 2015 tarihine denk geldiğini hatırlattı. Bunun ticareti kolaylaştırmak ve artırmak adına önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkat çeken Bakan Made, ayrıca iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek adına da önemli olduğunu belirtti.

"Genç nüfusu tarımsal üretime dahil ettik"

EXPO 2016’nın temasının 'Gelecek Nesiller için yeşil bir dünya' olduğunu hatırlatan Bakan Made, bu temanın geleceğin sürdürülebilir büyüme ve gelişim temelleri üzerine kurulmasının önemine vurgu yaptığına değindi. Bakan Made, Zimbabve hükümetinin bu bağlamda eğitime, yoksulluğu önleyici çalışmalara ve gıda güvenliği konularına önem verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bakanlığımız bünyesinde bir Gençlik Bürosu kurarak, genç nüfusun tarımsal üretime katılmasına imkan sağladık. Böylece bir taraftan yoksulluğu azaltırken bir taraftan da iş imkanı sağlamış olduk. Delegasyonumuz, EXPO 2016’da yer alan diğer katılımcı ülkelerle de bu konuda fikir paylaşımında bulunma imkanı buldu."

Bakan, Zimbabve’nin yatırım olanaklarını anlattı

Zimbabve’nin Güney Afrika’nın kalbinde yer alan stratejik öneme sahip bir ülke olduğuna vurgu yapan Bakan Made, ülkenin önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu belirterek, Zimbabve’nin yatırımcılar için de geniş bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Bakan Made, Zimbabve’nin Afrika’nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna da değindi. Bakan Made "Zimbabve’nin EXPO 2016’ya katılmasına olanak sağlayan Türk hükümetine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Büyükelçi Kök bakanlara teşekkür etti

EXPO 2016 Antalya Genel Komiseri Büyükelçi Erdoğan Kök ise, Zimbabve’nin EXPO 2016’ya katılımının iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Zimbabve’nin iki Bakan ve geniş bir heyetle Milli Gün kutlamalarına katılması ve alanımızı ziyaret etmesi bizleri son derece memnun etti. Bu ziyaretin böylesi yüksek bir heyet düzeyinde gerçekleşmesi iki taraflı ilişkilerimize ayrı bir değer katacaktır" ifadelerini kaydetti.

Danslar ve şarkılar geceye renk kattı

Konuşmaların ardından gala yemeğine geçildi. Zimbamve Milli Gün kutlamalarına ülkenin ünlü şarkıcısı Hope Masike’nin şarkıları renk kattı. Masike, 'mbira' isimli geleneksel müzik aletiyle çaldığı ve seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı. St. Peter’s Tokoyo İlkokulu öğrencilerinin sunduğu geleneksel dans gösterileri ise ilgiyle izlendi. EXPO 2016 Antalya’nın katılımcı ülkelerinin bahçe direktörleri ve ülke komiserleri de danslara eşlik etti.

Zimbabve Milli Günü kutlamaları kapsamında Turkcell EXPO Kulesi, Zimbabve bayrağının renklerine büründü.

