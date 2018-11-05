E.Y. Malatyaspor 2 sezondur öne geçtiği maçları kaybetmiyor

Karşılaşmada Issam Chebake, Adem Büyük ve kaleci Fabıen Farnolle performanslarıyla alkış alırken, defans oyuncusu Murat Akça ise bu sezon ikinci kez on birde sahaya çıkmasına rağmen sergilediği performansla formayı kolay kolay bırakmayacağının mesajını verdi.

Karşılaşmada Adem Büyük'ün serbest vuruştan attığı gol, Farnolle'nin ise ev sahibi takımın penaltısına geçit vermemesi kazanılan 3 puanda büyük etken olurken, Issam Chebake'nin savunmadaki kritik müdahaleleri de göze çarpan detaylar arasındaydı. n Erol Bulut, oynanan oyundan memnun olmamasına rağmen 3 puan alan takımını tebrik etti.

E.Y. Malatyaspor, Süper Lig'de ilginç bir istatistiğin de sahibi durumunda. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 2 sezondur oynadığı ve öne geçtiği hiçbir müsabakayı kaybetmedi.

Bu arada E.Y. Malatyaspor'da Trabzonspor mesaisi start aldı. Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Cuma günü saat 20.00'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan E.Y. Malatyaspor, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Cezalı futbolcunun bulunmadığı Malatya ekibinde, A.Alanyaspor maçında sakatlanan Mitchael Donald dışında eksik bulunmuyor. Hollandalı futbolcunun durumunun maçtan önce netleşeceği belirtildi.

Mehmet Türel

