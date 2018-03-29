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Eyal Winter, ‘Akıllı Hissetmek’ kitabıyla Bilgi’de

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Remzi Sanver ve Rektör Vekili Ege Yazgan’ın ev sahipliğinde, davranışsal ekonomi ve oyun teorisi uzmanı Prof. Eyal Winter’ı ağırlayacak.

Eyal Winter, Akıllı Hissetmek kitabıyla Bilgide

29 Mart 2018 10:49

Uluslararası Oyun Teorisi Derneği üyesi, davranışsal ekonomi ve oyun teorisi uzmanı Eyal Winter çevrildiği dillerde ilgi uyandıran kitabını tanıtmak ve okurlarıyla söyleşi yapmak üzere Bilgi Üniversitesi’ne gelecek.Üniversiteden yapılan duyuruya göre, söyleşi, 2 Nisan Pazartesi günü Enerji Müzesi Seminer Salonu’nda gerçekleşecek. Eyal Winter söyleşide, oyun teorisi gibi matematik disiplinine özgü bir alanı gündelik hayattan örneklerle basit bir dille anlattığı kitabı hakkında detaylı notlar paylaşacak. Toplam 6 dile çevrilen Akıllı Hissetmek, Türkçeye İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından kazandırıldı. 

Akıllı Hissetmek kitabı 

Winter Akıllı Hissetmek kitabında Nash Dengesi, Tutsak İkilemi, Bayes Teoremi, Stockholm Sendromu ve zorbaları sevmeye olan eğilim üzerine psikolojik açıklamalarda bulunurken; öfke, taahhüt, güven, cömertlik, aşk, cinsellik gibi duygu ve eylemleri konu ediniyor. İnsanların aşk için neden tutku dolu olduklarından, aşkta tek kişiye duyulan sadakatin nedenine kadar günlük hayattan birçok konu, Winter’ın kitabında karşımıza çıkıyor.
 

Etiketler: Eyal Winter

 

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