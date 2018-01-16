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E.Yeni Malatyaspor’da Michael Pereira sevinci

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlığı bulunan Michael Pereira'nın takıma dönmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü.

E.Yeni Malatyasporda Michael Pereira sevinci

16 Ocak 2018 23:41

Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde sürdüren Malatya ekibinde, sakatlıkları bulunan Rahman Buğra Çağıran ve Issiar Dia dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kampta yaşadığı sakatlıktan dolayı tedbir amaçlı İstanbul’a tedaviye gönderilen Michael Pereira ise önemli bir durumunun olmadığının tespit edilmesinin ardından Antalya’ya dönerek çalışmalara başladı.

gelişme üzerine yüzü gülen teknik heyetin, Osmanlıspor maçında orta sahanın sağında Pereira'ya şans vermeyi planladığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekipteki bir diğer sakat oyuncu olan Rahman Buğra Çağıran’ın ise en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Rahman, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında takımdaki yerini alamayacak.

Mehmet Türel
 

 

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