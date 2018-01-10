Diğer
Kategoriler

E.Yeni Malatyaspor’dan Lucescu’ya tepki

Rumen teknik adam Lucescu’nun Galatasaray antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un antrenmanını ziyaret etmemesi tepkilere neden oldu.

E.Yeni Malatyaspordan Lucescuya tepki

10 Ocak 2018 21:37

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısına verilen aranın ardından takımlar Antalya'da ara dönem kamp hazırlıklarına başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Antalya'da kamp yapan kulüplerin antrenmanlarını ziyaret ediyor.

Önceki gün Galatasaray antrenmanına giden Lucescu, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Süper Ligi'in ilk yarısında dikkat çeken bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor da Galatasaray ile aynı otelde kamp yapıyor.

Rumen teknik adam Galatasaray antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un yerli oyuncuları heyecanla Lucescu'yu beklerken bir şok yaşadılar. Lucescu, Yeni Malatyaspor antrenmanını ziyaret etmedi. Olayı duyan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrk, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile bir görüşme yaparak, Lucescu'nun tavrının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Olayı öğrenen Yardımcı, Yeni Malatyaspor camiasının tepkisini anladığını ve hocayı bizzat Malatya'ya antrenmana getireceklerini belirtti. Başarılı yönetici Servet Yardımcı da olayı Başkan Gevrek'ten gelen telefonla öğrendi.

Sürekli olarak yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini belirten Mircea Lucescu, Süper Lig'de en fazla yerli oyuncu oynatan 3. ekip olan Yeni Malatyaspor'a ziyarette bulunmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Öte yandan Lucescu, bir başka Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Kayserispor antrenmanını ise iki kez ziyaret etti. 

Mehmet Türel
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç