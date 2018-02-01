E.Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Gilberto sağlık kontrolünden geçti

Gece geç saatlerde imzalar atılmasıyla resmen Evkur Yeni Malatyasporlu olan Gilberto Oliveira Souza, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. 29 yaşındaki Brezilyalı, Malatya camiasına ilk mesajını da hastanede verdi. Yeni Malatyaspor’a başarılı olmaya geldiğini belirten Brezilyalı forvet, “Türkiye’de olduğum için çok mutluyum. Aslında bakıldığında orayla bir birine benzeyen bir çok yönü var. Malatyaspor ile transferin son anında sözleşme imzaladık. Ben hedefleri olan bir futbolcuyum. Türkiye’de en kısa sürede kendimi ispatlamak istiyorum. Buranın da bunun için uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum. Umarım her şey istediğim gibi olur. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor taraftarının önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Mehmet Türel

