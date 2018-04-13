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Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı

Fransa'daki greve Eyfel Kulesi çalışanlarının da katılmasıyla Paris’in sembolü kule ziyarete kapatıldı.

Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı

13 Nisan 2018 16:08

Fransa genelinde geçtiğimiz günlerde, geciken hükümet reformlarına karşı başlatılan gösteriler ve grevler artarak devam ediyor. Paris’in simgesi Eyfel Kulesinde çalışan güvenlik görevlilerinin ülkede günlerdir devam eden grevlere katılmasıyla tarihi yapı ziyarete kapatıldı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto etmek için 3 Nisan'da sokağa çıkan işçilerin, grevlerine kesik aralıklarla üç ay devam etmesi bekleniyor. Grevde başta demiryolu çalışanları olmak üzere temizlik işçileri, çöp toplayıcılar, elektrik ve enerji sektörünün bazı çalışanları ile Air France çalışanları yer alıyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl 6 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan kulede çalışan işçiler son yıllarda bir çok kez greve gitmişti. 

 

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