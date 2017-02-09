Fransa’da son birkaç yılda yaşanan terör saldırıları ülke genelinde güvenlik seviyesinin artırılmasına neden oldu. Son olarak başkent Paris’te turistlerin cazibe noktalarından biri olan Eyfel Kulesi çevresine kurşun geçirmez cam duvar çekilmesine karar verildi. Yaklaşık iki buçuk metre yüksekliğinde olması hedeflenen camdan duvarla Eyfel Kulesine giriş tek yönlü olacak.

Alınacak bu tedbirle kule çevresindeki yaya trafiği de durumdan etkilenecek. Cam duvarın örülmesiyle birlikte Branly İskelesinden kulenin bulunduğu meydana geçişler yapılmayacak. Kuleyi ziyaret etmek isteyen turistler Gustave-Eiffel caddesini dolanarak meydana ulaşacak. Eyfel Kulesi’ni kurşun geçirmez cam duvarla korumanın maliyeti ise 20 milyon Euro olacak.

Euro 2016’dan itibaren kulenin çevresi zaten geçici bariyerle çevrilmişti.