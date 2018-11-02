Eyfel Kulesi öldürülen gazeteciler için karardı

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), dün akşam dünyanın çeşitli ülkelerinde öldürülen gazeteciler için bir araya geldi. Gazetecileri öldürenlerin cezasız kalmaması için toplanan örgüt sadece meslekleriyle nedeniyle öldürülen gazeteciler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Aralarında 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da bulunduğu öldürülen gazeteciler için Paris'in sembolü Eyfel Kulesi de karartıldı. Eyfel Kulesi, yaklaşık 3 dakika boyunca öldürülen gazeteciler için karanlığa bürünürken, ölen gazetecilerin fotoğraflarının olduğu pankartlar açıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire, “Eyfel Kulesi'nin karşısındaki Varşova Meydanı'nda gazetecilere karşı işlenen akıl almaz suçlara dikkat çekmek ve protesto etmek için dünyadaki en sembolik anıtlardan birini söndürdük. Bunun güçlü bir ses getireceğini düşündük. Katledilen meslektaşlarımıza olan insani borcumuzu ödüyoruz. Fakat gazeteciler için karartılan Eyfel Kulesi'nin yeniden aydınlatılması ise gazetecilerin katilleri için er ya da geç adaletin yapılması gerekeceği anlamına da geliyor“ dedi.

Tansu Sarıtaylı