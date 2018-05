Hafta başında Fransa'yı etkisi altına alan şiddetli yağış ile birlikte çok sayıda yıldırım düştü. Başkent kentin sembolü olan Eyfel Kulesi de şiddetli yağış ve yıldırımdan nasibini aldı. Kuleye düşen yıldırımlar şehri aydınlatırken bu anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Öte yandan Salı günü yaklaşık 70 bin yıldırımın düştüğü kaydedildi. Şiddetli yağış nedeniyle metro sular altında kalmış ve kapatılmıştı.