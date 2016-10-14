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Eylem Ergenç: 'Pilates artık bir tedavi yöntemi'

Liderlik Okulu Eğitim Direktörü Eylem Ergenç, pilatesin sadece zayıflamak için yapılan bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda tedavi görevi gördüğünü açıkladı.

Eylem Ergenç: Pilates artık bir tedavi yöntemi

14 Ekim 2016 11:49

Liderlik Okulu Eğitim Direktörü Eylem Ergenç, günümüzde oldukça yaygın olan pilatesin, fizyoterapistler tarafından tedavi yöntemi olarak da kullanıldığını söyleyerek, özellikle oturarak çalışanlar için doktor niteliğinde olduğunu belirtti. Ergenç, “Günümüzde sporun sadece zayıflama amaçlı yapılacağına dair bir kanı mevcut. Fakat bilinenin aksine sporun, sağlıklı bir beden ve zihin için yapılıyor olması çok daha doğrudur. Pilates bazı yetkili kişilerce spor dalı olmanın dışında tedavi yöntemi olarak da adlandırılmaktadır. Hatta o kadar ki birçok fizyoterapist pilatesi tedavi sürecinin bir adımı olarak görmekte ve kullanmaktadır” şeklinde konuştu.

Pilatesin 6 ana prensibi
Pilates sayesinde vücut dengesinin kurulduğunu ve bu denge doğrultusunda kişilerde zihinsel ve bedensel performans artışı görüldüğünü söyleyen Ergenç, pilatesi bu kadar yararlı yapan unsurun pilatesin 6 ana prensibi olduğunu ifade etti. Ergenç, “Peki pilates nasıl olur da hem beden hem de zihin üstünde bu kadar etkili olur? Sorumuza cevap aradığımız bu aşamada karşımıza pilatesin 6 ana prensibi çıkıyor: Konsantrasyon, kontrol, merkezleme, akıcı hareket ve nefes. Bu prensiplerin doğru olarak uygulanmasıyla birlikte, pilatesin hem fiziksel hem de zihinsel faydalarını hissetmek mümkündür” dedi.

“Oturarak çalışanlar için eşsiz bir doktor”
Pilatesin doğru şekilde uygulandığında, kasları güçlendirip uzattığını söyleyen Eylem Ergenç, “Eğer ki oturarak çalıştığınız bir işiniz varsa, pilates sizin için eşsiz bir doktor diyebiliriz. Bunun yanı sıra boyun fıtığı, bel fıtığı, boyun düzleşmesi ve daha birçok hastalığın tedavisinde de karşımıza pilates çıkıyor. Vücudun hem duruş dengesini, hem de yağ-kas dengesini sağlar. Omurga sorunu yaşayan kişilerde omurgadaki bozuklukların giderilmesini sağlarken herhangi bir sorunu olmayan kişilerde de sorun oluşmasını önleyicidir” diye konuştu.

“Eklem ağrılarına birebir”
Ergenç, eklem ağrılarından kurtulmak ve daha dinç olmak için pilatesin doğru bir uygulama olduğunu söyleyerek, “Pilates, eklem ağrılarınızdan kurtulmanızı ve daha dinç olmanızı sağlar. 6 prensipten biri olan nefes, doğru nefes alıp verilmesi için oldukça önemlidir. Nefesin doğru kullanımı diyaframı genişletmeye de yardımcı olur. Birçok sporcunun da kendi dalının yanında dengeleyici olarak pilates yaptığı bilinmektedir. Güne daha dinç başlamak ve hayatınızı daha kaliteli bir hale getirmek için pilatesi tercih edebilirsiniz. Birkaç haftada duruşunuzdaki değişikliği kendiniz bile fark edebilirsiniz” şeklinde konuştu. 


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