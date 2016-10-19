Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anıtkabir ve eski TBMM önünde keşif yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Şüphelinin DEAŞ üyesi olduğu ve Ankara’da canlı bomba eylemi gerçekleştireceği istihbaratını alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Eryaman’da bir eve düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi terörist, girilen çatışma neticesinde ölü olarak ele geçirildi.

Kimliği belli oldu

Polis ekiplerinin "teslim ol" çağrısına uymayarak karşılık veren ve etkisiz hale getirilen teröristin Anıtkabir’de yaptığı keşif fotoğrafları da ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından DEAŞ üyesi teröristin kimliği de tespit edildi. Teröristin Adana doğumlu ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Ahmet B. olduğu belirlendi.