Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Eylem hazırlığındaki canlı bombanın Anıtkabir görüntüleri

Eylem hazırlığındaki canlı bombanın Anıtkabir görüntüleri

Ankara Eryaman’da eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve sabah yapılan operasyonla etkisiz hale getirilen DEAŞ mensubu teröristin Anıtkabir’de yaptığı keşif fotoğrafları ortaya çıktı.

Eylem hazırlığındaki canlı bombanın Anıtkabir görüntüleri

19 Ekim 2016 12:58
Eylem hazırlığındaki canlı bombanın Anıtkabir görüntüleri - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anıtkabir ve eski TBMM önünde keşif yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Şüphelinin DEAŞ üyesi olduğu ve Ankara’da canlı bomba eylemi gerçekleştireceği istihbaratını alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Eryaman’da bir eve düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi terörist, girilen çatışma neticesinde ölü olarak ele geçirildi.

Kimliği belli oldu

Polis ekiplerinin "teslim ol" çağrısına uymayarak karşılık veren ve etkisiz hale getirilen teröristin Anıtkabir’de yaptığı keşif fotoğrafları da ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından DEAŞ üyesi teröristin kimliği de tespit edildi. Teröristin Adana doğumlu ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Ahmet B. olduğu belirlendi.

Etiketler: ankara, Eryaman


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (1)

  • xyz : 19 Ekim 2016, Çarşamba 13:24
    00
    Anıtkabir'deki halı sahada top oynayıp,parktaki salıncaklarda mı sallanmış? Ankara'nın yeni eğlence merkezi ya orası şimdi!...
ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!