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Eylem hazırlığındaki terörist sağ yakalandı!

Eylem hazırlığındaki terörist sağ yakalandı!
Eylem hazırlığındaki terörist sağ yakalandı!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde eylem hazırlığında olan bir terörist jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağ olarak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir istihbaratı değerlendiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dicle ilçesinde eylem hazırlığında olan bir teröristin olduğu yönünde bilgiye ulaştı. Eylem yapmaya hazırlanan teröristi takibe alan ekipler, uygun bir sırada operasyon için düğmeye bastı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleştirilen başarılı operasyon ile eylem hazırlığında olan terörist kıskıvrak yakalandı. Silah ve mühimmatla birlikte sağ yakalanan terörist ifadesi alınmak üzere Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, bölgede geniş kapsamlı çalışmanın devam ettiği bildirildi.  

Abdulkerim Kantarcıoğlu
 

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