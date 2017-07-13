Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon kamerada

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile sabah saatlerinde kamera karşısına geçmiş sansasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü üyesi 44 kişinin yapılan operasyon sonrası yakalandığını açıklamıştı. Yakalananlardan birinin Beşiktaş Park yakınındaki saldırının organizatörü olduğu Vali Vasip Şahin tarafından açıklanırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipler ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyona ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde özel harekat polisleri operasyon düzenleniyor. Yapılan aramalarda çok sayıda patlayıcı ele geçiriliyor. Öte yandan, ele geçirilen uzaktan kumandalı anahtar sistem ve patlayıcı düzenek de polis tarafından bulunuyor. Ayrıca ele geçirilen 161 kg patlayıcı da görüntülendi.

Emrah Kuş