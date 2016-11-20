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Eylem hazırlığındaki teröristlerin polise silahlı saldırısı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eylem hazırlığındayken polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunan ve çıkan çatışmada 1'i ölü, 1'i yaralı olarak ele geçirilen teröristlerin örgütün dağ kadrosundan geldiği ve hedef seçilen kişi ile yerlere yönelik saldırı planları yaptıkları tespit edildi.

Eylem hazırlığındaki teröristlerin polise silahlı saldırısı

20 Kasım 2016 11:06

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmada 1 polis memurunun yaralandığı, teröristlerden 2'sinin de yaralı ele geçirildiği, hastaneye kaldırılan teröristlerden birinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde hedef seçilen kişi ve yerlere yönelik örgütün dağ kadrosundan gelen ve eylem hazırlığı içerisinde olan 2 BTÖ mensubunun Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Toptancılar Sitesi civarında olduğunun tespit edilmesi üzerine belirtilen bölgeye ekiplerimiz sevk edilmiştir. Ancak ekiplerimizin 'teslim ol' çağrısına BTÖ mensuplarınca silahla karşılık verilmiş ve açılan ilk ateş sonucu bir polis memuru yaralanmış, 2 BTÖ mensubu yaralı olarak ele geçirilmiştir. Çatışmada yaralanan 2 BTÖ mensubu hastaneye kaldırılmış, BTÖ mensuplarından biri hayatını kaybetmiştir. Saldırı sonrasında olay yerinde yapılan araştırmalarda BTÖ mensuplarının çatışmada kullandıkları 1 adet tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirilmiştir. Terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadele kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi. 


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