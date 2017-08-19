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Eylem hazırlığındaki yabancı uyruklu 2 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 hücre üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

Eylem hazırlığındaki yabancı uyruklu 2 DEAŞlı yakalandı

19 Ağustos 2017 22:55

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu DEAŞ üyesi 2 kişinin Beylikdüzü'nde bir adreste gizlendiğini belirledi. Terör polisince belirlenen adrese iki gün önce baskın düzenledi. Sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 2 hücre üyesi, yapılan baskında güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Zanlıların barındığı adreste yapılan aramada, 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ile örgütsel dokümana el konuldu. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Sadık Kahraman
 

Etiketler: DEAŞ


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