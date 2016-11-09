Büyükşehir Belediyesi bünyesinde otopark görevlisi olarak çalıştığı sırada işten çıkarıldığını iddia eden S.S., Çerkezköy Belediyesi önünde eylem yapmak istedi. Belediye hizmet binası önündeki merdivenlere oturan ve pankartlar açan S.S. haksız yere işten çıkarıldığını iddia etti. İzinsiz eylem yapan S.S., bu sırada kendisini uyarmaya çalışan polislere “Polisler bana işkence yapıyor” diye iftira atmaya başladı. Bu sırada kim oldukları bilinmeyen 2 kişi ise S.S.'yi videoya çekerek yanında olduklarını belirtti.

Bu sırada işten çıkarılma iddiasını bir kenara bırakan S.S., polise iftira atmaya başlayınca, polis de savcılık talimatıyla şahsı gözaltına almak istedi. Kendini yere atarak polise zorluk çıkaran S.S. kelepçelendi. S.S. kendisini polis otosuna götüren memurlardan birinin elini ısırmaya başladı. S.S. ile kendisini videoya çeken 2 şahsa olayı izleyen çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

Ahmet Kardeş