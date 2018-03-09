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Eyleme katılan otobüs işletmecilerine yasal işlem

İETT, bugün kontak kapatarak yolcu taşımayan otobüs işletmecileriyle ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Eyleme katılan otobüs işletmecilerine yasal işlem

09 Mart 2018 14:16

İETT, kontak kapatarak eylem yapan otobüs işletmecileriyle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul halkının alınan önlemler sayesinde sorun yaşamadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İstanbul’da toplu taşıma hizmeti için İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı ’Erguvan Otobüs’ işletmecileri ekonomik sebepler ileri sürerek bugün yolcu taşımama eylemi yapmıştır. Sabah itibariyle Anadolu yakasında 104 araç, Avrupa yakasında 148 araç olmak üzere toplam 252 araç sefere çıkmamıştır. İETT olarak halkımızın mağdur olmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Avrupa yakasında 173, Anadolu yakasında ise 79 olmak üzere toplam 252 araç ile ek sefer düzenlenmiştir. İstanbul halkı, toplu ulaşımda bugün alınan önlemler nedeniyle önemli bir sorun yaşamamıştır. Meydana gelen lokal aksaklıklara anında müdahale edilerek ulaşım sağlanmıştır. Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır."  

 

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