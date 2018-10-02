Eylül ayında en çok Demet Akalın Okan Kurt ayrılığı konuşuldu

MTM, Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Eylül ayı magazin raporunu açıklandı. Geçtiğimiz aya damgasını vuran olay, son birkaç aydır boşanma haberleri gündeme gelse de her defasında iddiaların asılsız olduğunu açıklayan Demet Akalın'ın iş adamı Okan Kurt ile evliliğini noktalaması oldu. Eylül ayının magazin gündeminde sıcak gelişmeler yaşandı. Evlenen, boşanan çiftler, ödül alan sanatçılar ve gözaltına alınan ünlülerin haberleri gündemin ana konularını oluşturdu.

Bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin boşanma haberinin ardından gözler ünlü sanatçıya çevrildi. Boşanma kararını daha önce ''Evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık'' diyen Demet Akalın'ın aldığı öne sürüldü. Demet Akalın hakkında medyada çıkan 11 bin 129 haber ile Eylül ayının en çok konuşulan ismi oldu.

Aleyna Tilki bu kez klip yönetmenliğiyle gündemdeydi

Aleyna Tilki'nin Emrah Karaduman ile ortak çalışması ve son şarkısı olan Dipsiz Kuyum şarkısının klibi geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden yayınlanmıştı. Kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından izlenen o klip kafaları karıştırırken, şarkının da çalıntı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Genç şarkıcı tüm bu iddialara rağmen fizy Müzik Ödülleri'nde 'En iyi Çıkış Yapan Sanatçı' ve 'En İyi Video Klip' ödüllerinin sahibi oldu. Ödül aldıktan sonra sosyal medyadan mutluluğunu duyuran Aleyna Tilki, "Ödüllü yönetmenim artık. Ona göre yılın video klibi" notunu paylaştı. Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki rapora göre, Eylül ayıda 6 bin 680 haberde adından söz ettirdiği görüldü.

Film projeleri ilgiyle takip edilen Cem Yılmaz, bu yılın başında Arif v 216 ile sinemaseverlerle buluşmuştu. Yılmaz, bu filminden sonra da boş durmadı ve 2019 yılı için çalışmaya devam etti. Nisan ayında Karakomik Filmler'in müjdesini veren ünlü komedyen, sosyal medya hesabından sık sık setten fotoğraflar paylaşarak takipçilerinin merakını artırmaya devam etti. Karakomik Filmler serisinin ilki olma özelliği taşıyan Kaçamak'ın çekimlerini tamamlayarak afişini paylaşan Yılmaz rapora göre, 5 bin 68 haberde konuşularak Eylül ayının en popüler üçüncü ismi oldu.

Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye jüri üyeliğinden ayrılığıyla şaşırttı

Ekim ayında yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı. Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosunda olmadığını açıklamasının ardından Acun Ilıcalı ile aralarında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Ancak ikili bu tartışmalara sosyal medya hesaplarından son noktayı koydu. Ilıcalı ve Tilbe, sosyal medya üzerinden birbirlerine teşekkür ederek sıcak mesajlar verdi. Jüri koltuğunu Seda Sayan'a devreden Tilbe rapora göre, 3 bin 547 haberin konusu oldu.

Magazin gündemine dair diğer gelişmeler

Ünlü türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz ay iki çocuğu alıkoymak iddiasıyla gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, Nihat Doğan rapora göre 3 bin 494 haberde yer aldığı belirlendi.

Sanatçı Haluk Levent, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu ile yaptığı yardımlarla da sık sık gündeme geliyor. Levent, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden ve Türkiye'yi şoke eden İsmail Devrim ile ilgili attığı tweet'lerin ardından lince uğramış, birtakım medya mensupları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da CIA'ye çalıştığı yönünde ithamlarla karşı karşıya kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Levent, AHBAP'taki başkanlık görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Ancak takipçilerinden aldığı yorumlardan sonra yeni bir açıklama daha yapan Levent, başkanlığı bırakma kararından geri döndüğünü belirtti. Ünlü sanatçı yaşanan bu gelişmelerle 3 bin 337 haberde adından söz ettirdi.

Oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat, Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girdi. Evliliğinin her aşaması çok konuşulan Mert Fırat rapora göre, 3 bin 42 haberle medyada yer aldı. Eşi İdil Fırat ise 1 bin 998 haberin konusu oldu.

