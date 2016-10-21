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Eylül'de kurulan şirketler yüzde 17,15 azaldı

2016 yılı Eylül ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 17,15 azalış oldu.

Eylülde kurulan şirketler yüzde 17,15 azaldı

21 Ekim 2016 10:14

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2016 yılı Eylül ayı 'Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 17,15 oranında, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,13 oranında, kurulan kooperatif sayısında yüzde 33,87 oranlarında azalış oldu. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 40,30 oranında artış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14,22 oranında azalış, kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,04 oranında azalış oldu.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,99 artış oldu. 2016 yılı Eylül ayında, 2015 yılı Eylül ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 29,03 oranında, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,16 oranında, kurulan kooperatif sayısında yüzde 26,79 oranında azalış oldu. 2016 yılı Eylül ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılı yılının aynı ayına göre yüzde 21,99 oranında artış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,00 oranında, kapanan kooperatif sayısında yüzde 22,83 oranında azalış oldu.

2016 yılının 9 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,89 oranında, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14,72 oranında, kurulan kooperatif sayısında yüzde 14,86 oranında azalış oldu. Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı yüzde 18,69 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,27 oranında, kapanan kooperatif sayısında yüzde 22,10 oranında azalış gözlendi.

2016 Eylül ayında Muş, Tunceli, Ardahan, Bartın'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2016 yılı Eylül ayında kurulan toplam 3 bin 745 şirket ve kooperatifin yüzde 80.66’i limited şirket, yüzde 18.18’i anonim şirket, yüzde 1,09’si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,36’ı İstanbul, yüzde 10,76’sı Ankara, yüzde 6,64’i İzmir’de kuruldu. Bu ay Muş, Tunceli, Ardahan ve Bartın illerinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2016 yılının ilk 9 ayında Muş'ta 55 şirket kurulmuş 5 şirket kapandı, Bartın'da 24 şirket kurulmuş 2 şirket kapanmıştır. 2016 yılının ilk 9 ayında Tunceli'de 10 şirket, Ardahan'da 9 şirket kurulmuş ve bu illerde kapanan şirket olmadı.

2016 Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 20,64 oranında azaldı. 2016 yılı ilk 9 ayında toplam 48 bin 641 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 38 bin 761 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 36,83’ünü, 9 bin 278 anonim şirket ise yüzde 63,14’ünü oluşturmaktadır. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 20,64 oranında azaldı.

2016 Eylül ayında bin 136 şirket ve kooperatif ticaret sektöründe, 580 gerçek kişi inşaat sektöründe kuruldu. 2016 Eylül ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 130’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 721’i inşaat, 505’i imalat sektöründedir. 2016 Eylül ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 762’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 704’i inşaat, 228’si imalat sektöründedir. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 164’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 120’si inşaat, 83’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 446’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 134’ü inşaat, 88’i imalat sektöründe oldu..

2016 Eylül ayında kurulan 41 Kooperatifin 11’i Konut Yapı Kooperatifi, 6’sı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 5’i Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu. 2016 yılının ilk 9 ayında kurulan 589 kooperatifin 254’ü Konut Yapı Kooperatifi, 78’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 48’i Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile 48 Sulama Kooperatifi olarak kuruldu. 2016 Eylül ayında kurulan 259 yabancı ortak sermayeli şirketin 119’u Suriye, 15’i Irak, 17’si İran ortaklı olarak kuruldu.

2016 yılı ilk 9 ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3 bin 382 oldu. Bu şirketlerin bin 371’i Suriye, 218’i Irak, 213’ü İran ortaklıdır. Kurulan 3 bin 382 yabancı ortak sermayeli şirketin 452’si anonim, 2 bin 930’u limited şirket, bu şirketlerin 358'i İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 322’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret ve 226’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 89,84’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. 


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