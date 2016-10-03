Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) verilerine göre fiyatı en fazla düşen ve artan maddelerin istatistikleri açıklandı. Buna göre; salatalık yüzde 23,72 ile zam şampiyonu oldu. İkinci sırayı yüzde 14,96 ile fındık içi alırken, üçüncü sırada yüzde 11,67 ile anaokul ücreti yer aldı.

Fiyatı en fazla artan ürünler sırasıyla; kabak yüzde 10,28, patlıcan yüzde 8,78, nohut yüzde 7,41, lpg dolum ücreti yüzde 6,81, motorin yüzde 6,77, okul servis ücreti yüzde 6,46, erkek sweatshirt yüzde 6,19, benzin yüzde 6,06, sabun yüzde 5,84, yumurta yüzde 5,82, yurt içi hafta sonu turları yüzde 5,72, kreş ve gündüz bakım evleri yüzde 4,70, okul çantası yüzde 3,61, tablet çikolata yüzde 3,02, sinema yüzde 2,98, taksi ücreti yüzde 2,97, diğer kırtasiye malzemeleri yüzde 2,45 şeklinde gerçekleşti

Fiyatı en fazla düşen ürün de yüzde 21,36 ile balık oldu. Balığı yüzde 20,47 ile limon izlerken, Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar da yüzde 15,38 ile üçüncü sırada yer aldı. Fiyatı Eylül ayında en fazla düşen ürünler sıralaması ise elma yüzde 10,55, üzüm yüzde 8,75, tavuk eti yüzde 7,78, erkek tişörtü yüzde 7,14, umreye gidiş ücreti yüzde 7,08, etek yüzde 3,51, şeftali yüzde 2,68, kuru kayısı yüzde 2,40, mercimek yüzde 2,06, bulaşık makinesi yüzde 2,03, cilt ve vücut ürünleri yüzde 1,64, armut yüzde 1,60, kahve yüzde 1,53, ağız ve diş bakımı ürünleri yüzde 1,32, altın mücevher yüzde 1,29, eşarp yüzde 1,26, no-frost buzdolabı yüzde yüzde 1,04 şeklinde gerçekleşti.