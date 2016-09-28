Hamileliğin 29’uncu haftası 1.504 gram olarak doğan minik Eymen, solunum sıkıntısı nedeniyle 55 gün kuvözde kaldı. Eymen bebek sonunda anne-babasına kavuştu.

Tarsus’ta su tesisatçılığı yapan eşi Rıfat Kuyu’yla birlikte çalışan Gülizar Kuyu, bir rahatsızlığı için Medical Park Tarsus Hastanesi’ne gitti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Erdoğan, Gülizar Kuyu’ya hamile olduğunu söyledi. Sürpriz hamileliğini Op. Dr. Erdoğan’ın gözetiminde sürdüren Gülizar Kuyu’nun yaptırdığı 3’lü testte bebekte engelli olma riski görüldü. Op. Dr. Erdoğan amino sentez önerince Gülizar Kuyu, Mersin’deki bir hastaneye gitti. “Çocuğunuzun özürlü doğma ihtimali var. Kürtaj yaptırabilirsiniz” denilen Gülizar Kuyu, bu kez Adana’ya gitti.

Erken doğum kararı

Adana’daki hekim, bebekte sorun olmadığı söylenince Gülizar Kuyu doğumu yapmaya karar verdi. Tarsus’a dönen Gülizar Kuyu, Op. Dr. Nihal Erdoğan’ın takibinde doğuma hazırlanmaya başladı. Sorunlu hamilelik geçiren Gülizar Kuyu 5 kez düşük tehlikesi atlattı. Hamileliğin 29’uncu haftasında Gülizar Kuyu’nun suyu erken gelince erken doğuma karar verildi. Op. Dr. Erdoğan’ın gerçekleştirdiği operasyonla 1.504 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya geldi. Bebeğe “Eymen” adı verildi. Minik bebek, solunum sorunu nedeniyle Medical Park Tarsus Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı.

Şimdi 2.212 gram

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Ali Tunç ve Dr. Tarık Ersöz yönetiminde tedavisi sürdürülen minik Eymen, 55’inci gün 2.212 gram ağırlığa ulaşınca taburcu edildi. Minik Eymen’in durumu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Ali Tunç ve Uzm. Dr. Tarık Ersöz, 30 haftayı doldurmadan dünyaya gelen bebeklerin hayati tehlikelerinin çok yüksek olduğunu, Eymen’in ise zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunduğunu söyledi. Çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşayan Rıfat-Gülizar Kuyu çifti ise, “Hem hamilelik boyunca, hem de yoğun bakımda geçen son 55 gündür kaygı içindeydik. Ama çok şükür bebeğimiz şimdi sağlıklı” dedi.