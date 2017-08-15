Eymir Gölü’nde ceset bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eymir Gölü’nde temizlik yapan görevli, gölde kıyıya vurmuş erkek cesedini fark etti. Temizlik işçisinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde şahsın kafa tasında delik olduğu fark edilirken, cesedin uzun süredir gölde olduğu anlaşıldı. Birkaç aylık olduğu değerlendirilen ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Abdullah Sarıca - İbrahim Berat Yılmaz

