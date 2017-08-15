Diğer
Kategoriler

Eymir Gölü’nde ceset bulundu

Başkent’teki ormanlık gezi alanı Eymir Gölü’nde 40’lı yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Eymir Gölünde ceset bulundu

15 Ağustos 2017 14:13

Olay, saat 11.30 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eymir Gölü’nde temizlik yapan görevli, gölde kıyıya vurmuş erkek cesedini fark etti. Temizlik işçisinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde şahsın kafa tasında delik olduğu fark edilirken, cesedin uzun süredir gölde olduğu anlaşıldı. Birkaç aylık olduğu değerlendirilen ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak. 

Abdullah Sarıca - İbrahim Berat Yılmaz
 

Etiketler: eymir gölü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç