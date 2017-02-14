EYOF 2017 buz hokeyi maçı Rusya ve Türkiye arasında gerçekleşti. Buz hokeyi maçı 42-0 Türkiye’nin mağlubiyeti ile bitti. EYOF 2017 ile ilgili tüm bilgiler haberimizde. Buz Hokeyi Arena'da oynanan karşılaşmaya kış sporlarının başarılı ülkesi Rusya hızlı başladı. Maçın ikinci dakikasında ilk golünü atan ekip ilk devreyi 15-0 önde kapattı. İkinci devrede Rusya baskısını iyice arttırarak son devreye 27-0 önde girdi. Üçüncü devrede Rusya organize ataklarına devam ederek karşılaşmayı 42-0 kazandı. Maçın sonunda Türkiye Milli Takımı adına en iyi oyuncu Fahri Celepli seçilirken Rusya en iyi oyuncusu 30 numaralı formasıyla Makar Chufarov oldu. Karşılaşmayı izlemeye gelen sporseverler Türkiye Milli Takımı'nı uzun süre alkışladı.

BUZ HOKEYİ MAÇI

Buz hokeyi maçı ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Buz Hokeyi, buzun üzerinde iki takımla oynanan bir spor veya oyundur. Oyuncular hokey patenlerini giyip hokey sopalarıyla diski (pakı) kontrol etmeye çalışırlar. Oyuncular diski (pakı) kaleye sokarak sayı bulurlar. Takımda biri kaleci olmak üzere altı oyuncu molasız oynar. Aslen bir takımda 20'den fazla oyuncu vardır. Bir oyuncu kuralları ihlal ederse hakem ceza olarak takımı bir süreliğine 5 kişiyle oynatır. 26x56 mt. genişlikte bir alanda oynanır. 15 ya da 20 dakikalık üç devreden oluşur. Buz hokeyi konusunda Kanada, Rusya, İsveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Slovakya önde gelen ülkelerdir.

