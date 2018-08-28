Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

EYT 2018 imzalandı mı? Emekliye müjde son haber

Erken emeklilik 2018,erken emeklilik yasası son dakika,erken emeklilik imzalandı mı ? erken emeklilik son durum ne?... Emekli olmak için prim gün sayısını dolduran vatandaşlar 2018 yılında erken emeklilik(eyt) imzalandı mı ? sorusunun cevaplarını merak ediyorlar. İşte bu haberimizde konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz...

EYT 2018 imzalandı mı? Emekliye müjde son haber
Erken emeklilik (EYT) 2018 imzalandı mı? Emekliye müjde son haber - Foto Galeri

28 Ağustos 2018 08:45

Erken emeklilik 2018,erken emeklilik yasası son dakika,erken emeklilik imzalandı mı ? erken emeklilik son durum ne?... Vatandaşlar internet üzerinden en çok bu konuların cevaplarını arıyorlar. İşte bu haberimizde erken emeklilik ile ilgili bütün detaylara ulaşabilirsiniz...

ERKEK EMEKLİLİK İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

2018 EYT İLE YAŞA TAKILANLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Yüz binlerce çalışanın beklediği erken emeklilikte yaş probleminin ortadan kaldırılması için yeni düzenleme olup olmadığı meselesi 2018 yılında yeniden gündemde. Şı an için bu konu ile ilgili herhangi yeni bir gelişme yok ama olur olmaz bu haber üzerinden erken emeklilik ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Erken emekli olmak için güncel olarak şu anda  beş formül yer alıyor. Bunlara bakacak olursak;

1-Yıpranma payı olan meslek grupları;

Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.

2-Askerliğini işe girmeden evvel yapan erkekler;

Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasından geçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.

3-Doğum borçlanması ile erken emekli olan kadınlar;

Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanması ile erken emekli olmak isteyenleri için şartlar şu şekildedir;

4-Doğumdan önce SSK tescili,

Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.),

Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.

5-9 Eylül 1999 yılı öncesinde emekli olanlar;

15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.

Bakıma muhtaç çocuğu olan kadınlar için;

Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor.

Erken Emeklilik

En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir. Bağ-Kur ise kişi öncelikle bir kurum ya da kuruluş açmalıdır. Ve burada hizmet vermeye başladıktan sonra kendi adına yatırdığı primlerle emekli olabilme imkanı kazanır. Bu kurulardan erken emekli olabilmek için ise ortak bir kriterleri vardır. Bu kriter ise kişinin bir an önce sigortasının başlatılmış olması gerekmektedir. İş hayatına ne kadar erken atılırsa kişi o kadar erken emekli olabilme imkanına sahip olabilir

Ne Zaman Emekli Olurum?

 Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (38)

  • hatice : 27 Ağustos 2018, Pazartesi 08:57
    13
    1976 doğumluyum 1998 de işe girdim prim günüm tamam ama yaşa takılanlardanım işallah erken emeklilik gelirde işsizlik sorunuda ortadan kalkar Yeni nesil genç beyinler daha verimli olur.
  • ümit yalçın : 24 Ağustos 2018, Cuma 21:13
    03
    57 yaşındayım3600 gün ssk lıyımaskerlikte borçlanırsam 4200 sigorta girişim 1988 bari malulen emekli edin ölüncemi emekli olucaz
  • EYT Lİ İŞSİZLER : 18 Ağustos 2018, Cumartesi 15:07
    114
    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ. ÇÜNKÜ ÇOĞU İŞSİZ VE YAŞLARI YÜZÜNDEN İŞ BULAMIYORLAR.İŞSİZ BİR BABA OLARAK SİZE BU MESAJI YAZIYORUM.
  • MURAT AYÇELİK : 13 Ağustos 2018, Pazartesi 22:44
    318
    1974 DOĞUMLUYUM İŞE BAŞALAMA TARİHİ 22 04 1992 ŞU ANKİ PİRİM 8.600 GÜN ASKERLİKDEN MUAFIM NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM FAZLA PİRİM NEYE YARAR
  • Halil Kurt : 13 Ağustos 2018, Pazartesi 20:34
    211
    Yaşa Takılanlar İçin 1987 Giriş İçin Erken Emeklilik Ne Zaman Gelecek Gelsin Tamam Anlıyorum Sizi Ama İhtiyaçtır Emeklilik İçin NE Olur Erken Gelsin
  • serkan : 12 Ağustos 2018, Pazar 23:53
    24
    1985 doğumluğum %4o engelliyim sigorta ilk işe giriş tarihi 22,09,2003 ayrıca 193 sayılı gelir vergisinden 23,11,2001 itibaren 3 derece sakatlık indiriminden yararlanıyorum(.3239 uygulanan sayılı kanunla değişik 31 maddesine göre 3, derece)4100 pirim gün sayım aktif olarak çalışmaktayım özel sektörde 4/a LI Sİgortalıyım emekli ne zaman olurum.
  • Emel yasatekin : 11 Ağustos 2018, Cumartesi 17:58
    36
    1967 doğumluyum 1985 işe girişim prim eksiğim var ödeyerek emekli olmak istiyorum çok mu şey istiyorum Sayın cumhurbaşkanımızın bunu çözeceğine inanıyorum
  • Ibrahlm ciyhan : 10 Ağustos 2018, Cuma 23:13
    112
    Çözün şunu artık nereye gitsem yaş yüzünde ise almiyorlar1988 ise giriş tarihi
  • fadim : 10 Ağustos 2018, Cuma 11:01
    111
    Biz sigortalı olarak işe başladığımızda 25 yıl sigortalılık 5250 gün prim ile emekli koşullarına göre başladık. sonradan kanun değişir mi hiç. 15 sene şimdi yaşı nasıl bekleyim.40 dan sonra zaten iş bulmak zor. idam bile çıkartın tepkisi geçmişi kapsamaz deniliyor. bu ssk olayında geçmişi nasıl kapsatıldı anlamıyorum. hakkımız yeniyor. eyt li kardeşim zaten gerekeni yazmış
  • Cevat GÜZ : 08 Ağustos 2018, Çarşamba 09:40
    016
    Hem staj dönemi için hem de yaşa takılanlar için bu kanun mutlaka çıkmalıdır. Ben verilen sözlerin tutulacağı kanaatindeyim. Temennimde bu yöndedir.
  • İNAN : 07 Ağustos 2018, Salı 16:14
    39
    NEDEN BAĞKURA GERIYE DÖNUK YAPILANDIMA VARDA NIYE SGKLI BAŞKA MİLLET NIYE BU HAK SGKLIYA TANIN MIYOR LÜTFEN SGKLIYADA TANINSIN TEŞEKKURLER
  • Bülent GEDİKLİ : 05 Ağustos 2018, Pazar 14:19
    022
    Biz sigortalı olarak işe başladığımızda 25 yıl sigortalılık 5250 gün prim ile emekli koşullarına göre başladık. sonradan kanun değişir mi hiç. 15 sene şimdi yaşı nasıl bekleyim.40 dan sonra zaten iş bulmak zor. idam bile çıkartın tepkisi geçmişi kapsamaz deniliyor. bu ssk olayında geçmişi nasıl kapsatıldı anlamıyorum. hakkımız yeniyor.
  • f aydogdu : 05 Ağustos 2018, Pazar 11:57
    023
    eyt sorunlarından hiç bahsedilmiyor.... çözüm üretilmedi....
  • ayhan yıldırım : 03 Ağustos 2018, Cuma 12:50
    315
    1989 sikortalıyım bizleri yaş nedeniyle beklet meyin lütfen yetkililer devled büyüklerimiz halen bu sorunu çözmediniz bizede burda haksıslık yapılıyo
  • Murat özay : 31 Temmuz 2018, Salı 11:21
    118
    EYT magdurları için çözüm üretmediniz bari senesi geleni dogum tarihini beklemeden emekli edin
  • Ejder kahraman : 31 Temmuz 2018, Salı 10:47
    318
    89 girişliyim pirim gunum istenenden fazla. Emekli olmam icin 6 yılım var. Ve çalışmak zorundayım. AMA GELGELELIM MEVCUT YASAYA GORE PIRIMIM NEKADAR YUKSELIRSE EMEKLI MAASIM OKADAR DUSECEK!!! Bu anlamsız yasayi ya degistirin yada bizi emekli yapin bu nediryaa,!!!
  • adalet erbek : 30 Temmuz 2018, Pazartesi 15:04
    228
    Emeklik yaşım doldu prim gün sayısı bekliyorum.her gecen sene alacağım emekli maaşım düşer mi? teşekkürler
  • ADNAN TAŞDEMİR : 28 Temmuz 2018, Cumartesi 15:34
    1225
    7800 GÜN ÇALIŞMIŞLIĞIM VAR 58 YAŞINDAYIM İŞE GİRİŞ TARİHİM 1985 EMEKLİ OLABİLİRMİYİM
  • meral : 24 Temmuz 2018, Salı 14:20
    1028
    55 yaşında bayanım yüzde on kesintiylede olsa emekli olmak istiyorum lutfen duyun sesimizi artık
  • nilgün türkay : 24 Temmuz 2018, Salı 10:38
    123
    ne zaman çözülücek bı prim güzleri yaşa takılanlar ne zaman herkes bunu bekliyor dört gözle
  • Özdemir : 23 Temmuz 2018, Pazartesi 00:30
    128
    32 yıldır ssk ç alışıyorum telefonla aradım SSK bana 4 yıl daha çalışacaksın diyor yani 36 yıl çalışıp emekli olacamışım bunun neresi adalet hani 25 yılda idi
  • melşh yalım : 21 Temmuz 2018, Cumartesi 15:13
    625
    emeklilikte yasa takılanlar için erken emeklilik yasası gerçkleşiyor mu ne zaman olur
  • emel : 19 Temmuz 2018, Perşembe 22:38
    325
    1985 işe girişim var prim günüm eksik borçlanacak bende emekli olmak istiyorum, sayın başkanımın bunu çözeceğine inanıyorum koroner arter hastasıyım 52 yaşındayım
  • özlem er : 17 Temmuz 2018, Salı 11:48
    728
    prim eksılıgı olup yası doldurnlara borclanma yapılsın
  • halil : 06 Haziran 2018, Çarşamba 00:07
    6110
    1989 da girişim hakkımızı verin yada çözüm bulun
  • ibrahim : 05 Haziran 2018, Salı 09:27
    484
    sayın yetkililer lütfen yaşa takılanların sorununu artık çözün...seçim yaklaşıyor
  • mb : 04 Haziran 2018, Pazartesi 09:50
    478
    Bu büyük haksızlığı düzeltecek olan siyasi parti baya bir oy alacaktır.
  • mamut : 27 Mayıs 2018, Pazar 11:05
    492
    eytyi çözün artık
  • hasan ateş : 27 Mayıs 2018, Pazar 09:52
    365
    24 11 1988 ise kirdim emekli olmak iştiyorum
  • ahmet yılmaz : 10 Mayıs 2018, Perşembe 17:02
    496
    EYT Çözülsün yüzler gülsün
  • hatice kaya : 10 Mayıs 2018, Perşembe 16:02
    8108
    emekli olmak istiyoruz primini dolduranı emekli yapın artık
  • neziha uslu : 10 Mayıs 2018, Perşembe 14:51
    537
    31,03,2020,de emekli olmam lazım 09,05,1963doğumluyum emekli olabilirmiyim.
  • n s : 07 Mayıs 2018, Pazartesi 22:58
    491
    bu insanlar perişan iş bulamıyorlar yaşlı deyip iş e almıyorlar emekli olmaları gerekli
  • niyazi ergeç : 07 Mayıs 2018, Pazartesi 16:01
    3118
    yaşa takılan 1999 öncesi ssk´sı olupta günü dolanlar yüzde 10 indirimli de olsa mutlaka emekli edilmeli. Çünkü hepsi 45-50-55 yaşlarında olup iş bulamamaktadırlar. Geçmişe dönük olarak değiştirilen yasa ile kazanılmış olan hakları ellerinden alınmıştır. Emekli edilmeleri şarttır,
  • eyt : 06 Mayıs 2018, Pazar 13:15
    4108
    hakkımız istiyoruz
  • Ayşe Kadın : 04 Mayıs 2018, Cuma 17:15
    940
    Ben 2001 yılından beri sigortalıyım. Ancak 1966 doğumluyum. Küçük yaşımdan beri tarlalarda ormanlarda çalıştım. Evde tekstil dokuması yaptım ancak sigorta yapılmadığından şu an mağdurum. 1 gün dahi girişim olsa olurdu. Çocuklarımı tezgahların arasında büyüttüm. Doğum borçlanması yaptırabilir miyim? Doğum borçlanması yaptırmak istediğimde daha önceden sigortalı olmam gerektiğini söylüyorlar. 3 tane çocuğum var. doğum borçlanması yaptıramayacaksam ne anlamı
  • eyt : 10 Nisan 2018, Salı 13:03
    7131
    Haklı Olan Hakkımızı İstiyoruz.
  • eytli : 11 Mart 2018, Pazar 06:35
    8143
    artık hakkımızı verin
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç