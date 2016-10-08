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Eyüp, 2016-2017 kültür ve sanat sezonuna 'merhaba' dedi

Eyüp'te 2016-2017 kültür ve sanat sezonu “paylaşmak” temalı 5’inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreniyle başladı.


08 Ekim 2016 09:07

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı sinema, tiyatro, seminer, söyleşi, dinleti gibi farklı alanlarda ve her yaşı kuşatan başarılı çalışmalara imza atan Eyüp Belediyesi 2016-2017 kültür ve sanat sezonuna doludizgin başladı. Eyüp Belediyesi tarafından Mayıs ayında start verilen "Paylaşmak" temalı 5’inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar düzenlenen kokteylde vatandaşların beğenisine sunuldu. Kültür ve sanat sezonu açılış törenine Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra ilçede görev alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. İnsanların toplumsal hayatın farklı alanlarında yaptıkları paylaşımları konu alan fotoğraflar, protokol üyelerinden ve sanatseverlerden tam not aldı.

5’inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın birincisine ödülü verildi
Eyüp Belediyesinin her yıl düzenleyerek, geleneksel hale getirdiği 5’inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda bu yıl 254 sanatçı ve 820 eser yarıştı. Teması 'paylaşmak' olan fotoğraf yarışmasının birincisi jüri üyelerinin hepsinden tam not alan Fotoğrafçı Murat Bakmaz oldu. Murat Bakmaz birincilik ödülü olan 5 bin liralık çekini Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın elinden aldı. Törenin sonunda ise fotoğrafçı, programa katılan vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

“Kültür sanat alanında aldığımız ödüller bizim doğru çalışmalar yaptığımızı gösteriyor”
Kültür ve Sanat sezonu açılış programında yaptığı konuşmada ilçenin sanat alanında geliştiğini belirten Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Eyüp Belediyesi geçen sene ve bu sene kültür sanat alanında dünya ölçeğinde bir yaklaşımla bir takım faaliyetler yaptı. Bu faaliyetleri bizler kaliteli, nitelikli ve özgün olarak yapmaya dikkat ediyoruz. İyi niyetle ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biliyorum ki bizim çalışmalarımız her zaman ilkler adına olmuştur. Bu çalışmaların sonuçlarını almaya başladık. İki yıldan beri kültür sanat alanında yaptığımız etkinliklerden ortaya çıkan eserlerle gerçekten kaliteli ödüller kazandık. Bu aldığımız ödüller bizim bu çalışmalar kapsamında doğru yolda olduğumuzu ve kaliteli işlere imza attığımız tescilliyor diye düşünüyorum” dedi.

“Görevimizi en iyi yapmanın yolunun kültür ve sanat olduğunu biliyoruz”
Kültür ve sanatın en önemli görevlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Başkan Aydın, “Ben çok nitelikli ve kadim bir medeniyetin çocuğuyum. Benim geçmişimle, tarihimle geleceğim arasında istikrarlı bir istikametim var. Bu istikametimi hem kendi adıma, hem de sorumlu olduğum insanlar adına sürdürmekle sorumluyum. Ayrıca bu nadide medeniyetin en ayrıcalıklı olan bir şehrin belediye başkanlığını yapıyorum. Bu durum benim omuzlarıma ayrı bir avantaj ve ayrı bir mükemmeliyet yüklüyor. Bu durumlarda görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu görevi yerine getirmemiz için en önemli vasıtanın kültür ve sanat olduğunu biliyoruz. Bunların yanı sıra eğitimler, gençlik ve buna bağlı faaliyetlerle birlikte projelerle şekilleneceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Mehmet Başa
 

Etiketler: eyüp, Uluslararası Fotoğraf Yarışması


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