Eyüp Belediyesi, bünyesinde bulunan tüm birimlerinde Milli İşletim Sistemi olan PARDUS'a geçti. Geçtiğimiz yıl belediye birim personellerine PARDUS eğitimi de veren Eyüp Belediyesi, eğitimin tamamlanmasının ardından PARDUS'u aktif olarak kullanmaya başladı.

PARDUS işletim sisteminin yaygın olarak kullanılmasına tam destek verdiğini belirten Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Desteklenmesi çalışmaları kapsamında, Eyüp Belediyesinde de milli işletim sistemi PARDUS'un kullanılmaya başlanmasının Türkçe yazılımlar açısından çok önemli ve güzel bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Linux tabanlı Milli İşletim Sistemi PARDUS'a geçişin tüm resmi kurumlara tavsiye edildiğini hatırlatan Başkan Aydın, "Cumhurbaşkanımızın daha önce de belirttiği gibi milli işletim sistemimize sahip çıkarak belediyemizde kullanmaya başladık. Bir yıldır belediye personellerimiz tarafından PARDUS kullanılmaktadır. Birçok avantajları var. Öncelikle çok ciddi anlamda bilgi güvenliği, bilgi mahremiyetini sağlıyor" dedi.

Ekonomik tasarruf sağlıyor

Oldukça hızlı bir sistem olduğunu da belirten Başkan Aydın, "Hızlı olmasının yanında ayrıca ücretsiz. Bu anlamda çok ciddi bir ekonomik tasarruf sağlıyor. Hepsinden önemlisi milli bir yazılım. Sanatta, kültürde, siyasette, ekonomide, iletişimde, teknolojide milli olmamız lazım. Ancak böyle daha güçlü olabiliriz" diye konuştu.

“Personele yerli sistemi tanıttık”

PARDUS'un kötü niyetli programcıların virüs gibi zarar verici uygulamaları yazmasına engel teşkil etmede başarılı bir altyapısı olduğunu da söyleyen Başkan Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "PARDUS'ta, zarar verici uygulamalar en düşük seviyeye çekilmiş. Ayrıca e-devlet uygulamalarına ve kurumsal belge yönetimi sistemlerine elektronik imza kullanarak rahatlıkla ve güvenle girilebiliyor. Bu sistemde daha önce hazırlanmış belgeler de problemsiz açılıp güncellenebiliyor. Türkçe bir işletim sistemi olan Pardus'ta Türkçe karakterler de sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Gerek PARDUS gerekse de LibreOfis uygulamalarıyla ilgili verdiğimiz eğitimler sayesinde personele yeni ve yerli bir sistemi tanıtmış olduk."

