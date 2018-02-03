Eyüpsultan’da cami tuvaletinde 7 günlük bebek bulundu

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir kişi Kaptan Paşa Cami yanında bulunan kadınlar tuvaletinde 7 günlük bebek buldu. Bebeği bulan kişi hemen yan tarafta bulunan zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri de hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bebeğin bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri bebeği hemen Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. İlk muayenesi yapılan bebek yoğun bakım servisine alındı. Yapılan incelemeler sonucunda bebeğin kolundaki doğum kartında bebeğin 7 gün önce doğduğu ve adının Tuğba Demirtaş olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.