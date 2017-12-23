Eyüpsultan’da facianın eşiğinden dönüldü

Eyüpsultan’da hızlı bir şekilde kavşağa giren özel halk otobüsü ve kamyonet çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle özel halk otobüsünün camı buz gibi dağılırken, kamyonet ise yola savruldu. İçinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü şoförünün ani fren yapmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, yolcuların yürekleri ağzına geldi.

Özel halk otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki aracında aynı anda yola girdiği ve çarpıştığı görülüyor. Kamyonet yolda savrulurken otobüsün ön kaportası ve camı dağılıyor.