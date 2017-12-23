Diğer
Kategoriler

Eyüpsultan’da facianın eşiğinden dönüldü

Eyüpsultan’da özel halk otobüsüyle kamyonetin çarpışmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza çevrede bulunan güvenlik kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eyüpsultanda facianın eşiğinden dönüldü

23 Aralık 2017 09:20
Eyüpsultan’da facianın eşiğinden dönüldü - Tıkla İzle

Eyüpsultan’da hızlı bir şekilde kavşağa giren özel halk otobüsü ve kamyonet çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle özel halk otobüsünün camı buz gibi dağılırken, kamyonet ise yola savruldu. İçinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü şoförünün ani fren yapmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, yolcuların yürekleri ağzına geldi.

Özel halk otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki aracında aynı anda yola girdiği ve çarpıştığı görülüyor. Kamyonet yolda savrulurken otobüsün ön kaportası ve camı dağılıyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç