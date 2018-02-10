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Eyüpsultan’da iki yeni devlet hastanesinin yerleri belli oldu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandığı programda, ilçede açılacak iki yeni devlet hastanesinin yerini açıkladı.

Eyüpsultanda iki yeni devlet hastanesinin yerleri belli oldu

10 Şubat 2018 22:30

Geçtiğimiz hafta İstanbul Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı'na katılan Başkan Remzi Aydın, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan ilçede iki yeni devlet hastanesi sözü aldığını açıklamıştı. Canlı yayında vatandaşlardan gelen “iki yeni devlet hastanesi” sorusu üzerine açıklama yapan Remzi Aydın, "Aday olduğumuz dönemde vatandaşlarımıza iki tane devlet hastanesi vaat etmiştik. Elhamdülillah o sözümüzü tutmanın mutluluğu içerisindeyim. Sayın bakanımızla iki kez yaptığımız görüşmeler sonrasında yatırım programına koydurduk, ödenek de hazır" dedi.

"Biri Kemerburgaz, diğer Akşemsettin"

Hastanelerden birinin Kemerburgaz'da 15 dönümlük arazi üzerine 200 yataklı olacağını söyleyen Remzi Aydın, "Hastanelerin biri 15 dönümlü arazi üzerine 200 yataklı olacak. Diğer hastanemiz ise yeri kesin olmamakla birlikte Akşemsettin'de olacak. Cengiz Topel Caddesi girişinde sağlık alanımız var. Orasının olmasını kararlaştırdık. Bazı görüşmeler yapılıyor Bakanlıklar düzeyinde. Görüşmelerde sıkıntı olmadığı taktirde bölgeye spor tesisi, kültür kompleksi ve hastane karşılıklı bir şekilde inşa edilecek" şeklinde konuştu.

"Aslında iki değil üç hastane"

Hali hazırda olan Eyüp Devlet Hastanesinin hizmete devam edeceğini açıklayan Remzi Aydın, "Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) karşısına yani Akşemsettin Mahallemizin aşağı kısmında yer alan bölgeye Gaziosmanpaşa sınırları içerisinde kalacak bir hastane daha yapılma kararı alındı. Orasının da Eyüpsultanlı vatandaşlarımız için ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aslında 2 değil, 3 hastane birden yapılacak desek doğrudur" diye konuştu.

Etiketler: Eyüpsultan

 

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