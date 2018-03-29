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Eyüpsultan’da park halindeki araç yandı

Eyüpsultan ilçesinde park halindeki araç bilinmeyen bir nedenden yandı.

Eyüpsultanda park halindeki araç yandı

29 Mart 2018 06:14

Eyüpsultan ilçesinde park halindeki araç bilinmeyen bir nedenden yandı. Aracı inceleyen ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Yangın, 03.00 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gülveren Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ulubaşı’ya ait 34 YR 6300 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Yangın kısa sürede aracı sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

“12 buçukta aracı park ettim. 3 buçukta polis aracın yandığını söyledi”
Yanan aracın başına gelen sahibi İsmail Ulubaşı, “Benim bir bilgim yok. 12.30’da aracı park ettim. Eve gidip yattım. Saat üç buçukta polis aradı; ‘Aracınız yanıyor, aracınızın başına geçin’ diye. Geldim durum bu. Düşmanım yok herkesle dost geçinen bir insanım. Bilmiyorum durumun ne olduğunu. Sonucu polisin raporundan sonra öğreneceğiz” dedi.
Olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Etiketler: Eyüpsultan

 

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