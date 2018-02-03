Eyüpsultan’da soyguncular çalışanları rehin aldı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir markete gelen 6 kişi marketi soymaya çalıştı. Soygun yapmaya çalışan kişiler gasp olayını gerçekleştirmeye çalışırken Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin gelmesi üzerine çalışanları rehin aldı. Yapılan müzakere ile rehineler yara almadan kurtarıldı. Olay sırasında 3 şüpheli ve olay yerinden kaçan 3 şüpheli olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak Asayis Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan şüphelilerin İstanbul Avrupa yakasında gerçekleşen 14 gasp olayının aranan failleri olduğu tespit edildiği ortaya çıktı.