Diğer
Kategoriler

Eyüp'te 10 bin kişilik aşure dağıtıldı

Muharrem ayı dolayısıyla Eyüp’te 10 bin kişilik aşure ikramı yapıldı. Dağıtılan aşurenin ay yıldızlı süslemesi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Eyüpte 10 bin kişilik aşure dağıtıldı

12 Ekim 2016 21:24

Eyüp Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla akşam namazı sonrası Eyüp Meydanı’nda 10 bin kişilik aşure dağıttı. Dağıtılan aşurenin ay yıldızlı süslemesi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Aşurenin tadına bakmadan önce birçok vatandaş özenle süslenmiş ay-yılız şeklinin fotoğrafını çekti. Akşam ezanından önce aşure alabilmek uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, aşurelerini Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın elinden aldılar.

“Aşure çokluk içerisinde birliği ifade ediyor”
Aşurenin bereket olduğunu ifade eden Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Aşure çokluk içerisinde birliği ifade ediyor. Çok çeşitli malzemelerden bir araya gelerek tek bir yemek oluşuyor. Bu çok bereketli bir yemektir aşure. Yaptığımız aşurenin içerisinde 17 farklı çeşit malzeme kullanıldı. Görüntüsü de çok güzel ve bir albenisi bulunuyor. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda insanlarımızı doyurmuş olacağız” şeklinde konuştu. 

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

Etiketler: Aşure


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!