Eyüp Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla akşam namazı sonrası Eyüp Meydanı’nda 10 bin kişilik aşure dağıttı. Dağıtılan aşurenin ay yıldızlı süslemesi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Aşurenin tadına bakmadan önce birçok vatandaş özenle süslenmiş ay-yılız şeklinin fotoğrafını çekti. Akşam ezanından önce aşure alabilmek uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, aşurelerini Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın elinden aldılar.

“Aşure çokluk içerisinde birliği ifade ediyor”

Aşurenin bereket olduğunu ifade eden Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Aşure çokluk içerisinde birliği ifade ediyor. Çok çeşitli malzemelerden bir araya gelerek tek bir yemek oluşuyor. Bu çok bereketli bir yemektir aşure. Yaptığımız aşurenin içerisinde 17 farklı çeşit malzeme kullanıldı. Görüntüsü de çok güzel ve bir albenisi bulunuyor. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda insanlarımızı doyurmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç

